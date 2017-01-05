受冰雪影響 全美道路駕駛狀況極為嚴峻

在美看世界 受冰雪影響 全美道路駕駛狀況極為嚴峻By Staff -January 5, 20178 受到北極冷空氣影響，全美大部分地區都遭遇刺骨寒風和低溫的侵襲。據有線電視新聞網（CNN）18日報道，寒冷的空氣夾雜著凍雨，讓整個周末的道路狀況都十分危險，造成很多汽車連環相撞事故。有關當局表示，惡劣天氣至少已經造成15人死亡。預測顯示，周一（19日）在東北部地區將迎來更多凍雨，受影響的城市包括波士頓、紐約、費城、華盛頓等等。CNN氣象學家埃利森•欽察爾（Allison Chinchar）說「大雨夾雜著低溫，會讓這些地區的游客和上班族在周一早上遭遇非常危險的駕駛狀況。」不過，對那些準備在聖誕節出遊的人來說，也有好消息。根據國家氣象局表示，這股冷空氣將會讓位給「相對暖和的天氣」。欽察爾表示「接下來一周天氣條件相對緩和。」另外，這個周末多地發生多起道路交通事故造成死亡的事件。周六（18日）早上，巴爾的摩95號州際公路發生55輛車連環相撞事故，造成至少兩人死亡，眾多汽車因此被堵數小時。還有15人被送往醫院接受治療。北卡羅來納州警方表示，他們已經接到超過40起交通事故的報告。周六凌晨5時12分在費爾法克斯縣495號州際公路上發生的連環撞車事故中，一人死亡。這次事故中有23輛車連環相撞，包括兩輛大型貨櫃車。據奧克拉荷馬高速公路巡警表示，周四（15日）發生的與天氣狀況有關的交通事故造成3人死亡。密蘇里高速公路巡警的報告顯示，周四夜間，一輛來自愛荷華的卡車司機受到雨雪影響，駕駛的半掛車駛離道路後翻車致其死亡。另外還有3人同樣因為結冰道路影響，在汽車失控後不幸喪生。北卡羅來納夏洛特市，因為道路結冰帶來的撞車導致4人死亡。據航班數據跟踪數據公司FlightAware報告，截至周日下午，全美一共有超過1300次航班被取消，還有超7000次航班被推遲。