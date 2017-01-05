ISIS對土耳其恐襲負責 行兇者仍在逃

土耳其伊斯坦布爾市中心一間夜店1月1日遭到恐怖襲擊，39人死亡，目前調查已取得新進展。據報道，土耳其政府繼續追緝襲擊槍手，並首次公開疑凶的照片，凶徒可能是IS的東突厥斯坦分支成員。極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）2日宣稱對恐襲負責，並稱襲擊者為「英雄般的戰士」。

ISIS指責土在敘利亞的空襲致穆斯林傷亡

土耳其媒體報道，當局認為凶徒來自烏茲別克斯坦或吉爾吉斯斯坦等中亞國家，懷疑其與去年6月伊斯坦布爾阿塔圖克機場恐襲有關，屬同一團夥所為。警方還拘捕了8名與此次襲擊有關的人士。

據BBC消息，ISIS于2日宣稱對土耳其襲擊事件負責，並聲明指責土耳其在敘利亞展開的空襲以及炮擊，造成大量穆斯林人傷亡。

此前，土耳其媒體援引不具名的員警官員稱，土當局已認定，ISIS幕後策劃了此次恐襲。報道指出，安全官員認為槍手來自中亞國家，可能來自於烏茲別克斯坦或吉爾吉斯斯坦。目前，槍手仍在逃。

警方也發現今年6月在阿塔圖克機場（Ataturk）的恐襲，與此案有類似模式，正調查兩起事件是否都為同一個ISIS分支所為。

土耳其內政部2日表示，在過去一周內，土警方已拘押147名懷疑跟極端組織IS有關聯的嫌疑人，其中25人已被正式逮捕。

警方1日公佈了閉路電視拍到的疑凶照片，另有片段顯示他拿著AK-47步槍，一邊開槍一邊進入夜店。當時這家名為「雷納」的夜店至少有600人。當人們正慶祝新年到來之際，一名襲擊者沖進夜店，高喊「真主偉大」，對人群瘋狂掃射。

據俄羅斯衛星新聞網1月2日消息，土耳其副總理庫爾圖爾穆什認為，伊斯坦布爾夜總會恐怖襲擊與該國此前遭遇的襲擊大不相同。

庫爾圖爾穆什表示，土耳其在敘利亞進行的行動讓恐怖組織的武裝分子及其背後的人們異常憤恨。但土耳其將繼續在敘利亞開展行動，實施伊斯坦布爾恐怖襲擊的目的是為了在土耳其內部造成分歧。

土耳其軍隊8月24日發起代號為「幼發拉底河之盾」的行動打擊ISIS，並在敘利亞反對派武裝組織的參與下奪得對敘北部城市賈拉布魯斯的控制權，並繼續向西南方向進攻。

土總統：將繼續打擊恐怖組織及背後勢力

土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧說，恐怖襲擊已造成39人死亡、69人受傷，其中4人傷勢嚴重。

恐襲中已有27人被認定為外國公民，分別來自沙特、伊拉克、印度、突尼斯、敘利亞、加拿大、以色列、黎巴嫩、法國、比利時、約旦、摩洛哥和科威特。有多名來自沙烏地阿拉伯、伊拉克、印度及加拿大等多地的外國遊客喪生。

其中一名死者為以色列18歲女子納賽爾，她當時與3名朋友在土耳其度假，親友此前已囑咐納賽爾要小心土耳其的安全問題，甚至勸她不要前赴，不料真的遭逢橫禍。

黎巴嫩婦女哈迪爾表示，事發時正與丈夫身處夜店，起初以為只是數名男子在毆鬥，直至聽到槍聲後才驚覺事態嚴重，立即瑟縮在枱底，「我們聽到他（槍手）踏著破碎玻璃的聲音」。哈迪爾等人隨即沿著廚房逃走，途中可見到處都是血漬及屍體。據目擊者達加回憶，他在夜店外見到凶徒，對方還向達加笑了一下，之後就闖入夜店開槍。據悉，凶徒在7分鐘內不斷掃射，每次射擊3至4秒，且冷靜上彈，反映他事前已計劃好槍擊的方式。

土耳其總理耶爾德勒姆到醫院探望傷者，總統埃爾多安稱不會對恐怖主義低頭，將會繼續打擊恐怖組織及背後勢力。

2016年6月，三個疑似恐怖組織IS成員在土耳其的一個機場（Ataturk）發動了恐怖襲擊，共有45人死亡，數百人受傷。

在恐襲事件發生5個月前，土耳其政府經歷了一場軍事政變，政變中共有240人死亡。一些瘋狂的士兵徵用了坦克和戰機以奪取政權。2016年12月10日，庫爾德武裝分子在一足球場外引爆了兩個炸彈，造成44人死亡，150多人受傷。

當地時間2日晚，在此次恐襲事件中遇難的3名黎巴嫩人的遺體運抵回國，黎巴嫩總理薩阿德·哈里里率領多名部長在機場迎接。