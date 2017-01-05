俄羅斯承認禁藥醜聞 近七百人被指控

俄羅斯首次承認，在2014年冬季奧運會大量俄羅斯運動員曾使用興奮劑。在接受《紐約時報》訪談時，俄羅斯官員們說，他們不再對一系列令人沮喪的事實表示異議，這些事實詳細說明了一項少有先例，甚至是絕無先例的興奮劑使用計劃。

「這是一次有組織的陰謀」俄羅斯國家反興奮劑機構代理總幹事安娜·安採里奧維奇(Anna Antseliovich)談及這樁歷時多年的作弊計劃時說，她又指禁藥「不是國家贊助的」。世界反興奮劑機構任命的調查員理查德·麥克拉倫(Richard McLaren)本月發表了更多的廣泛證據，促使國際奧林匹克委員會對其他數十名俄羅斯運動員展開紀律審查程序。

一個實驗室主任在奧運會上篡改了尿樣，提供了能夠提高運動成績的雞尾酒式藥物，破壞了世界上最負盛名的賽事。 俄羅斯的聯邦安全局是克格勃(KGB)的後繼者，其特工曾偷換裝著尿液的樣品瓶。此外，一位體育部副部長多年下令掩蓋頂級運動員使用禁藥的事實。

俄羅斯體育官員曾強烈否認興奮劑運作的存在，儘管在去年5月《紐約時報》的一篇文章中，俄羅斯國家反興奮劑實驗室前負責人格里戈里·羅琴科夫(Grigory Rodchenkov)博士對此作了詳細的供認，隨後幾個全球反興奮劑監管機構亦確認了他的說法。

俄羅斯在態度上的劇變可能是由於該國想與監管機構和解，這些監管機構要求俄羅斯接受近期調查的結果，然後重新取得禁藥檢測認證，才可以再次成為奧運賽事主辦國的競爭者。然而，官員們繼續否認該國的興奮劑計劃背後有國家贊助這一指責。他們所說的「國家」是指普京總統和他最親密的伙伴們。

沒有直接參與調查的安採里奧維奇說，這些事實的披露令她感到震驚。她和其他人強調，政府的高層領導沒有參與其中。

「我不想為那些該為此事負責的人辯護，」81歲的高級體育官員維塔利·斯米爾諾夫(Vitaly Smirnov)說，他的職業生涯可追溯到蘇聯時代，並於今年接受普京任命，改革國家的反興奮劑系統。斯米爾諾夫說，他沒有見過麥克拉倫報告中涉及的大多數人，也不知道他們在哪裡，並強調因為該報告，他們已遭解僱。「作為前體育部部長與奧林匹克委員會主席，從我的角度來看，我們犯了很多錯誤」他的話呼應了普京對於國家系統性贊助的斷然否認，他指出，他會尊重每項運動的全球理事機構對證據的裁決。

2014年的索契奧運會是普京引以為傲的項目，他密切參與了相關的政治活動與籌備活動。俄羅斯奧林匹克委員會位於莫斯科河畔的辦公室裡到處都是索契奧運會的驕傲證明，包括一個大約六英尺（約合1.8米）高的俄羅斯套娃，矗立在奧委會大廈的大廳裡，上面佈滿了俄羅斯奧林匹克運動員們的簽名。而奧林匹克委員會的辦公室裡裝點著運動員們的照片，其中許多人都涉及今年的興奮劑醜聞，幾十人遭到紀律懲戒，此外超過650人目前正被指控。

「我們必須找到年輕運動員使用興奮劑的原因，為什麼他們同意接受興奮劑，」斯米爾諾夫續。現時，由於俄羅斯田徑運動員仍在全球遭到禁賽，且其藥物測試機構被取消認證，斯米爾諾夫和一個大約20多人的團隊專注於徹底修復俄羅斯的反興奮劑系統，以滿足全球權威機構的要求。這個小組的人選是在今年夏天決定的，其中包括俄羅斯政治家、奧運會運動員、商界人士，甚至還有一位著名鋼琴家。