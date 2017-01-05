德國現正追捕24歲突尼斯疑犯

德國時間星期三，發動全歐洲範圍的追捕，當局相信發動柏林聖誕市集的疑犯，24歲突尼斯人阿尼斯阿姆里 (Anis Amri) 與伊斯蘭極端分子有密切關係，並曾使用至少六個不同的名字和三個不同的國籍。

據美聯社獲得的歐洲逮捕令，疑犯被描述為具有平均身高和體重，有黑色的頭髮和棕色的眼睛。阿姆里曾申請德國庇護但被拒絕，當局曾考慮到他涉及恐佈組織活動，在經過六個月的秘密監視後，礙於他沒有有效的身份證，當局未能把他驅逐出境。

疑犯於2015年7月抵達德國，自2月份來一直居住在德國三個地區，主要是在柏林。阿姆里名字曾在11月份出現在聯合反恐中心信息中，據美聯社報導，柏林國家檢察官在3月14日接到聯邦安全機構的一個提示後，發起了對阿姆里的調查。提示警告說，阿姆里可能正在計劃非法闖入以獲資金去購買用來攻擊的武器。在監視期間，阿姆里參與在柏林公園的毒品交易，並曾在酒吧毆打，但因沒有發現證據證實警告在9月份監視被取消。

襲擊發生之後，印有阿姆里名字的文件在卡車中被發現，內政部長托馬斯·德梅齊埃 (Thomas de Maiziere) 指：「他是一個嫌疑犯，不一定是犯罪者」。當局向其他歐洲國家發出通知，要求逮捕阿姆里，其後直至德國媒體公開他的名字及照片後，聯邦檢察官隨即發出公開呼籲信息，警告市民疑犯極有可能有暴力傾向及有武裝準備，並發出高達10萬歐元的懸賞，尋求疑犯行蹤。