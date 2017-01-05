2015年美國銷售軍火400億美元 居世界第一

美國國會一項新的研究顯示，2015年美國再次名列全球武器銷售榜第一位，共簽署了價值約400億美元的協議，是全球武器銷售協議總額的一半，而且遠遠領先於位居第二的法國，後者達成了150億美元的武器銷售協議。

2015年，發展中國家依然是最大的武器買家，卡塔爾去年簽署了超過170億美元的武器購買協議；然後是購買了近120億美元武器的埃及；排第三位的沙特阿拉伯則購買了超過80億美元的武器。

這項研究發現，儘管全球緊張關係和恐怖主義威脅幾乎沒有減弱的跡象，但全球武器交易的總額從2014年的890億美元減少到了2015年的約800億美元。發展中國家在2015年一共購買了650億美元的武器，大大少於前一年的790億美元。

2015年，美國和法國的海外武器銷售額有所增長，其中美國增長了約40億美元，法國則增加了90多億美元。 這份名為《常規武器轉移向發展中國家，2008-2015》(Conventional Arms Transfers to Developing Nations,2008-2015)的報告，是由無黨派的國會研究服務部(Congressional Research Service)編撰，在上週發送給了國會議員們。這份年度總結被認為是最全面的非機密全球武器銷售評估報告。報告考慮了通貨膨脹的因素，所以這些銷售額可以進行年度比較。

國外武器銷售增長受限「有部分原因在於全球經濟走弱」，報告作者及國會研究服務部國家安全政策專家凱瑟琳·塞奧哈里斯(Catherine A. Theohary)寫道。

「對國內預算問題的擔憂導致許多購買國推遲或限制了新型重要武器系統的購買， 」她接著寫道。 「一些國家選擇限制購買，以便升級現有的系統，加強訓練和支持服務。」

在全球武器市場占主導地位的另一個國家俄羅斯的武器訂單額出現小幅下滑，從2014年的112億美元將至2015年的111億美元。這項研究發現，拉丁美洲國家，尤其是委內瑞拉成為俄羅斯推銷武器的一個重點。中國的武器銷售額從2014年的逾30億美元，增長到了60億美元。

報告顯示，在其他作為北約(NA​​TO)成員國的武器製造商中，德國在向發展中世界推銷海軍武器系統方面取得了成功，英國則成功地向這些國家銷售了不少戰鬥機。 對美國而言，去年最重要的海外武器銷售協議包括與沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾和韓國達成的新協議。總括來說，2015年購買武器最多的發展中國家是卡塔爾、埃及、沙特阿拉伯、韓國、巴基斯坦、以色列、阿拉伯聯合酋長國和伊拉克。研究還顯示，除了美國、法國、俄羅斯和中國，全球主要的武器供應國還有瑞典、意大利、德國、土耳其、英國和以色列。