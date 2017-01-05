選舉團投票結果 特朗普正式成為美國第45任總統

自共和黨候選人特朗普在11月8日美國總統大選中，擊敗了民主黨對手希拉莉，反特朗普勢力仍試圖利用選舉團投票來逆轉大選結果，阻止他正式成為總統。538名來自 50州的選舉團成員，於星期一進行官方投票，對比獲232票的希拉莉，特朗普以306票勝出。可是根據紐約時報報導，在國家發表最終結果時，特朗普以超過250萬的票數在民眾投票中落後，這使他成為自1824年以來贏得候選人第三差的投票率。

特朗普穩拿10個州 示威者試圖說服選舉團

特朗普穩拿在美國總統大選中10個州的票數，包括佐治亞州、肯塔基州、內布拉斯加州、北卡羅來納州、田納西州、西弗吉尼亞州、阿肯色州、南卡羅來納州、密西西比州和俄克拉何馬州。 特朗普只失去德克薩斯州的兩個選民，一人投票給俄亥俄州州長約翰·卡西奇 (John Kasich); 另一人投票給前德克薩斯州議員羅恩·保羅 (Ron Paul)。

數千名市民在星期一聚集在全國各地的州議會議席上抗議，超過200名示威者在賓夕法尼亞州抵著寒冷的氣溫在國會大廈前大叫「沒有特朗普，沒有KKK，沒有法西斯美國！」和「沒有叛國，沒有特朗普！」口號。在威斯康星州麥迪遜，抗議者在場外大喊及和唱「沉默之夜」。在緬因州奧古斯塔，市民敲擊鼓，並舉起「不要讓普京選擇我們的總統」橫額。而其它示威者同時在科羅拉多州，佐治亞州，南卡羅來納州，弗吉尼亞州，德克薩斯州，內布拉斯加州和其他州聚集。

然而，抗議活動對改變總統結果作用不大。據美聯社對選民的調查發現，只有少部份的選民會考慮投票予其它候選人。雖然很多共和黨選民收到泛濫的電子郵件，電話和信函被敦促他們不要支持特朗普，可是大多的電子郵件只作政治活動用途，成效不大。

民主團體針對特朗普經濟崗位

隨著特朗普正式進註白官，一個外部組織 Allied Progress發起特朗普透明度計劃 (The Trump transparency Project) ，提供對立研究和現成的談話要點以針對特朗普的經濟選擇，如財政部長史蒂文·努欽 (Steven Mnuchin) 及商務部長威爾伯羅斯 (Wilbur Ross)，而羅斯的副代表托德里基茨 (Todd Ricketts)。

在競選期間，特朗普把自己定位為一個局外人，並自稱為華盛頓腐敗政治的解毒劑。 他還發誓為中產階級而戰，並批評他的對手，民主黨希拉莉·與華爾街關係太密切。當選之後，特朗普則選擇了代表他曾攻擊的華爾街內部人和億萬富翁階層的三人作財政及商務部門的重要職位。

Allied Progress正在計劃利用付費廣告活動和快速反應機制，目標是針對擁有關鍵選票的參議員或在即將到來的確認戰中保持中立的人仕。這團體是來自民主黨外新勢力之一，旨在阻礙一些特朗普的提名人，並加入其他勢力如美國橋(American Bridge)，超級PAC，及作為民主黨智囊團的政治武器的美國進步中心 (Center for American Progress) 。

「在他們進行確認聽證會之前，我們將努力確保新聞界和公眾知道這些人是誰，及確認他們會對我們的經濟造成什麼損害。」Allied Progress執行董事卡爾·弗里施(Karl Frisch)說。

雖然民主黨在參議院沒有足夠的票數自行停止特朗普的內閣選舉，但他們希望有些人會因過去信息被曝光時取消自己的資格，特別是考慮到特朗普團隊似乎對一些提名人做的審查較輕。民主黨人需要三個共和黨人加入他們參議院，以阻止特朗普的一個提名人。

曾為高盛集團 (Goldman Sachs) 行政部門高層的努欽正是民主黨參議院的首要目標，他們會利用聽證會來確定特朗普及努欽在未來經濟政策上的定位。特別關注的是努欽其下的銀行在金融危機期間取消上萬房主抵押品贖回權，法官在一個止贖案中稱銀行的做法為「苛刻，令人厭惡和震驚」。與此同時，羅斯作為投資銀行家，他的工作、對證券交易委員會的罰款，以及與俄羅斯的關係亦受到批評。里基茨是一個主要的共和黨捐贈者和他父親的銀行帝國繼承人。

特朗普的內閣人員有誰？

特朗普的民粹主義曾被許多保守派視為政治背叛者，可能是自羅納德·裡根以來最值得關注的統治時刻。他正組建國內內閣任命，承諾迅速採取行動，以廢除奧巴馬政府在醫療，教育，勞動和環境的政策遺產。

特朗普需要考慮大約4,000個政府職位，包括美國政府中的一些最重要的職位。 內閣職位需要參議院確認，但其他關鍵職位完全由總統決定。暫時已確定成員為白宮辦公廳主任萊因霍爾德·理查德 (Reince Priebus)、國家安全顧問邁克爾·弗林(Michael Flynn) 及高級顧問斯蒂芬·班農 (Stephen Bannon) ，其餘多個職位正受到提名。