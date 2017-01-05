特朗普奧巴馬摩擦不斷 美國權力交接混亂

在離任前的最後日子裡，美國總統奧巴馬在內政和外交方面「小動作」頻頻，與候任總統特朗普不斷較勁，兩人在權力交接期間摩擦不斷，多次公開表現出很大分歧，「隔空打嘴仗」的情況接二連三。

奧巴馬挖坑「使絆」特朗普

奧巴馬在離任前給特朗普挖了很多個坑。內政方面，奧巴馬政府過去數周主要在環境保護和移民等方面阻擊未來的特朗普政府。外交方面，奧巴馬對繼任者的制約主要是回應特朗普在美俄關係及巴以問題上的姿態。

在奧巴馬任期的最後數個月，民主黨全力推動醫保法案。民主黨方面希望奧巴馬醫保能夠覆蓋到足夠多的人數，這樣對於共和黨來說，想要廢除奧巴馬醫保法案將會有很大的阻力。特朗普方面表示，共和黨已經控制了整個國會，廢除法案的大方向不會變。

奧巴馬還下令無限期終止在北極和大西洋的一部分石油鑽井活動。和以前的禁令不一樣，這一次法律給了總統極大的權利去限制石油公司在未來獲得土地進行開採的權利。共和黨人對此極力反對。但是當特朗普進入白宮以後，除非在法院上打贏官司，否則特朗普無力改變奧巴馬作出的決定。

12月28日，奧巴馬在美國西部興建了兩個保護區，一個在猶他州，一個在內華達州。共和黨反對者認為新的保護區會損害經濟。而且對於特朗普來說，沒有足夠的理由去撤銷奧巴馬設立的保護區， 而且歷史上也沒有過總統宣佈撤銷保護區的 先例 。

奧巴馬政府最近還正式廢除了小布希時期遺留的要求美國境內男性穆斯林移民註冊的出入境登記系統。這一系統於2011年停用，奧巴馬此次徹底廢除，使特朗普將來新建類似系時無藍本作參照。

奧巴馬政府還在最後時刻繼續尋求轉移古巴關塔那摩監獄囚犯，以期使特朗普等共和黨人最終不得不關閉關塔那摩監獄。

此外，奧巴馬可能會在芝加哥進行他的告別演說，CNN預測他演說的主題可能是 警告美國「孤立主義」的興起。

在對俄關係方面，美國國務院去年12月29日宣佈驅逐35名俄駐美外交人員，要求他們在72小時內離境。在對以關係方面，12月23日，聯合國安理會敦促以色列停止一切定居點活動的決議進行表決時，奧巴馬政府一改以往在定居點問題上動用否決權庇護以色列的做法，投棄權票為該決議放行。

分析人士認為，奧巴馬的這一系列舉措旨在限制與本黨政見相左的特朗普，給他設下很多的「絆腳石」，從而保護自己的執政遺產。

特朗普將大量廢除奧巴馬政策

據美國有綫電視新聞網（CNN）1月1日報道，美國當選總統特朗普的候任白宮新聞發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）日前表示，特朗普計劃在他上任的第一天發布行政命令，宣佈廢除奧巴馬政府實行的一系列法案。特朗普之前曾做出過將推翻70%的奧巴馬行政命令的承諾。

特朗普從競選以來就一直批評奧巴馬政府關於移民、能源監管和外交等政策，並曾稱會尋找其他方法來改變其中的一些。

報道稱，在特朗普的第一批行動計劃中，他將「發出我們(美國)退出跨太平洋（601099）夥伴關係協定(TPP)的意向通知」，並以「公平的雙邊貿易協定」談判取而代之。特朗普承諾停止TPP貿易協議的進展，而TPP正是奧巴馬過去將其視為執政遺產的一部分。

關於俄羅斯是否干預美國選舉，特朗普至今與美國政界的主流看法相左。他還數次贊揚俄總統普京，與華盛頓政治圈目前盛行的反俄思潮背道而馳。 特朗普 現 正尋求解除對俄制裁 方案 ，他稱贊普京並未驅逐美外交人員的做法「明智」。在競選期間，特朗普幾次呼籲改善美俄關係，他的不少言論顯示出他可能將改善美俄關係。

在巴以問題上，特朗普暗示自己或將背離國際社會共識，將美國駐以使館從特拉維夫遷至以色列單方面主張的首都耶路撒冷。他提名的美國駐以大使支持以色列定居點活動並強烈反對以「兩國方案」解決巴以衝突。

分析指出，在美俄關係方面，儘管特朗普可以將前任通過行政令發布的對俄制裁一筆勾銷，但這意味著否定美國情報界的分析並與國會直接對抗，特朗普因此將在執政初期面臨是否要承擔巨大政治風險的難題。在巴以問題上，儘管美國國會議員大多反對奧巴馬政府停止庇護以色列的做法，但特朗普新政府若要改變風向，將面臨來自國際社會的巨大壓力。

未來美國分裂加劇

目前，美國政界出現罕見的現任總統與候任總統公開叫板的「雙總統現象」。美國政治舞台上演著從未出現過的情景：即將卸任的政府直接且公開地破壞、限制新當選政府的前景。在這種情況下，美國的全球戰略利益或將成為離任總統個人意識形態的犧牲品。

2016年大選被認為是美國總統選舉歷史上「最分裂」的選舉之一。儘管奧巴馬和特朗普在大選後表示要努力彌合黨派分歧，但分析人士指出，兩人在權力交接期間的摩擦或預示著未來美國將出現更加分裂的政治局面。

美國杜克大學政治學教授、小布希政府國家安全委員會成員彼得·菲弗告訴指出，奧巴馬和民主黨過去8年大力推進革新，奧巴馬本人又尤其重視「身份政治」，除傳統白人外，美國其他族群都因身份和利益結合在了一起。這進一步加劇了本已嚴重的美國黨派分歧和政治極化現象。

菲弗認為，特朗普的勝選一定程度上是白人群體和共和黨保守派對過去8年奧巴馬政策的一種強勢回應，即特朗普也激起了另一方的「身份政治」意識，其結果將是更加分裂的美國政壇和社會。