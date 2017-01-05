最新統計數字 香港失業率降至 3.3%

根據香港特別行政區政府統計處於本月十九日 (星期一) 發表的最新勞動人口統計數字（即2016年9月至11月臨時數字），經季節性調整的失業率由2016年8月至10月的3.4％，下調至3.3 ％。兩段期間就業不足率維持不變，為1.4％。

二零一六年九月至十一月與二零一六年八月至十月對比，失業率（不經季節性調整）的跌幅主要見於專業及商用服務業（不包括清潔及類似服務）及修理，洗衣，家居及其他個人服務部門。至於就業不足率方面，在教育界有明顯增加，而零售業則主要有減少。

總就業人數由二零一六年八月至十月約3 81萬人，到二零一六年九月至十一月減幅約4 600人。同期，勞動人口亦由約394萬人減至約393萬人，減幅約一萬人。

失業人數（非季節性調整人士）由二零一六年八月至十月的13萬6千人減至二零一六年九月至十一月的13萬6百人，減少約5 500人。同期，就業不足人數亦減少約600人。

香港勞工及福利局局長張建宗在評論最新的失業數字時說：「勞工市場繼續顯示韌性，並於二零一六年九月至十一月全面就業。經季節性調整的失業率下降0.1個百分點至3.3％，連續8個季度維持在3.4％，就業不足率連續第九個月維持在1.4％，總就業人數及勞動人口較去年同期溫和增長。」

「二零一六年九月至十一月期間，與上年同期相比，與消費有關的旅遊業（零售，住宿及食肆服務）的失業率維持在5.2％，與最近相對穩定的入境旅遊有重大關連。」在短期前景方面，張建宗說：「勞工市場情況在短期內趨於保持緊絀，但由於外圍環境的不確定性，對本地經濟將會繼續受到影響，我們會保持警惕，密切監察事態發展。」