「人生若只如初見」，清代詞人納蘭性德的這句詩詞幾乎無人不念，無人不愛，這句詩詞無論在哪裡出現，哪裡遊走，它都是那麼的入心入眼，帶給人無限繞指柔的情愫。毋庸置疑，「人生若只如初見」這飄渺出塵的七個字一定是驚豔了無數人的時光，也溫柔了無數人的歲月。

紅塵太多美麗的初見，宛若人間四月天，它不僅有花開的嫣然，也有花香的縈繞；它不僅有詩情的浮動，也有詩意的搖曳。只是，如果人生只如初見，那麼人間也就不會有《釵頭鳳》的千年絕唱；如果人生只如初見，那麼世上也就不會有梁祝化蝶飛的千古傳奇；如果人生只如初見，那麼凡塵也就不會有雷峰塔的千年喟歎。

行走在光陰裡的人，誰不對初見懷揣一份美好嚮往和期待？誰不對初見心存一份眷戀和不舍？假如人生是一場途經，初見一定是人生路上最美的綻放。人生在世，不管你是青絲如雲，還是白髮如霜，當你念及「人生若只如初見」時，你的嘴角一定會不由自主地泛起一抹淡淡的笑意，你的內心一定會情不自禁地漾開一彎漣漪。

一次萍聚，讓多少午夜夢回，衣袖盈香？一次邂逅，讓多少暗香浮動，刹那芳華？一份愛情，從開始到結束，初見，永遠是最美麗的風景；一個故事，從上演到謝幕，初見，永遠是最難忘的情節。初見，它可以是朦朧到極致，又可以是清晰到極致的畫面；初見，它可以是淡雅到極致，又可以濃烈到極致的情愫。人生來去，雖然初見只是驚鴻一瞥，曇花一現，但它總是讓人朝思暮想，念念不忘。

從古至今，人生遺憾的事，莫過於故事還未開始就已結束；人生痛苦的事，莫過於故事未完主角就已匆匆離場；人生悲哀的事，莫過於故事還在繼續悲劇就已註定。緣來緣去，若一切如初見那該有多美妙、多幸福，若相看兩不厭那該有多難得、多可貴。

歲月的經筒不停地搖轉，假如世人能在懂得裡皈依，那麼，無論在葉落花謝的日子，還是在豐盈晴好的時光，人與人遇見時心裡就能輕言一句：「哦，原來你也在這裡」，人與人分離時便能揮手輕道一聲：「你若安好，便是晴天」。

紅塵的初識裡，總有許多是花開的驚喜；人間的離別裡，總有許多是花落的悲哀。其實，人世間所有的愛恨癡纏都註定是彼此生命裡的一程風雨、一道風景、一個故事。若是無緣，也許某些曾經便會在心靈深處印刻成遺憾和憂傷；若是有緣，一切的交集便能在流年的脈絡裡蛻變成旖旎和慈悲。

人生若只如初見，隔山隔水的守望裡，三千青絲將不再有淩亂的飛揚，飄飄的衣衫上將不再有苦淚千行。人生若只如初見，縱然擦肩，也不會只成陌路；縱然轉身，也不會只剩空無。人生若只如初見，美麗的風景將一直在路上，凡塵的煙火就會陪伴愛的故事走到地老天荒，途經的四季便不會在風中枯瘦。人生若只如初見，所有的相思都將美到落淚，所有的日子都將活色生香。

此生的來去，有人催開了十裡桃花，帶來了人間四月天，為平庸的生命增添了不凡和曼妙；有人覆滅了一路燈盞，帶來了波折和黑暗，讓平靜的世界沾染了怨恨和薄情。似水流年裡，不管紅顏抑或白髮，不管青春抑或暮年，從初遇到離別，無論恨或不恨，都是對生命過往的記載；從初見到熟識，無論愛或不愛，都是對時間留白的成全。

丹青為誰美，人生幾壺淚？這世上，有一種珍惜永遠勝過次第花開，有一種懂得永遠勝過繁花似錦。煙雨紅塵，每個人都是因愛而降臨人間，願只願，有愛之人不染孤身葬花的悲涼，有情之人能有與之偕老的歡喜。願只願，天上人間，永遠花開是畫，花落成詩。

煙火流年，如夢翩躚。人生若只如初見，手中無花也生香，心中無聲亦深情。不管生命是一場美麗之約，還是淒苦之旅，請與初心常相伴，且與真情共白首。任時光流轉，永遠眼中有風月，心中有詩情，守一處花開，擁一份清歡。

作者：雨袂獨舞