初雪 且以深情共白頭

一場初雪如約而至，鋪天蓋地的白了一地。空氣驟然冷了許多，呼吸之間的氣息，在冷熱中交替。與一眾老友，踏雪山間。天地都是清淨，樹上掛滿了堆積的雪，遠處白茫茫的看不清楚。捧起手心的雪花，拋擲出一條弧形的纖度，落在朋友們的身上，抖出一陣陣歡快的笑聲。真正的我們擁有什麼呢，身外的物質可能會帶給我們優越的生活環境，可是離開了這些熟悉的生活，我們能擁有的，是精神領域的契合和默契。那份情懷，經久不衰。

山間的初雪，和平時不一樣。那份清淨是遠離了塵世的渲染，自然而成的靜氣。你來或者不來，它就在這裡，不動，與四季一起變換著顏色的標籤。我們來了，留下一串腳印，留下一疊笑聲。我們走了，帶著一份清新，帶著美好的心情。山間的初雪，看著我們的笑容，聽著我們的笑聲。然後，默默的目送出一地的白色祝福。

有人說曖昧最具吸引力，而我在人道中年時，深刻的感到，友情比曖昧更具魅力。真正的朋友是一輩子的財富，一同分享著我們的快樂和痛苦，一同陪伴著日月的變更。也許很久不聯繫，也許見面不容易，可是在相聚的那時，一切都是深厚的情誼。

愛情是擦肩而過的美麗，友情是根深蒂固的種植，親情是延續下去的源泉。愛情可以有很多次，友情需要用心培育，親情是需要維護的根基。相愛時，緣來情深，緣盡情了。友誼卻是，你在我身邊，不會失去。

與投趣的人一起，才能釋放出自我的快樂。將就著的東西，總覺得帶著一些遮遮掩掩的不清晰。可是，人在世上，太多的將就。所以，交一些能敞開心扉的朋友，是最大的慰藉。在我們將就別人的時候，累了在朋友這裡可以宣洩。在我們卑微的做著塵世裡的一顆塵埃時，在朋友面前可以胡侃亂說，可以吹鬍子瞪眼睛。因為你知道，真正的朋友是不會嫌棄你的好壞。好，他們也在。不好，他們依然在。這就是真正的友情的魅力之所在。

第一場雪是留不住的，很快就會被大地融化。很多人感歎，人生若只如初見。正是最初的美好深深的烙印在了心底，任是多少時光磨礪，還是難忘那最初的美麗。初雪就這樣驚喜的來了，也許這個冬天還會有很多場雪，可是唯一這初雪讓人激動不已。

這個冬天，因為這場雪的到來，讓我們領略了很多情懷。我所在的城市，每年都會有雪落。朋友們相約每年的初雪都相聚，我們在山頂合了影，留下今天的樣子。以後每年都在同一個地方拍一張同樣的照片，我只是希望，這張照片上的人，一直都在。

最珍貴的，原來都藏在簡單的時光裡。在時光裡一起走過的路，將成為最珍貴的記憶。到最後，朋友之間的友情，成了歲月中最溫暖最珍貴的東西。願我們都有歲月可回首，且以深情共白頭。

作者：香襲書卷