道盡入行辛酸甘苦 專訪「蝦仔」賈思樂

（西雅圖晶晶專訪）賈思樂英文名（Louie Castro）是一個演員，歌手，節目主持人。《蝦仔爹哋》和《少年十五二十時》是他的代表作。他曾擔任新城電台精選FM104以中英語的晚間清談節目主持，並獲得最受歡迎DJ獎，節目長達十年。

進入娛樂圈

澳門出生的賈思樂，爸爸有澳門顧家輝之稱，會彈七種樂器，在父親的熏陶下，從小萌發進軍娛樂圈的念頭。偶然在澳門看到香港無線電視為招募歌唱人才而設的《聲寶之夜》節目，他馬上寫信到TVB（香港無線電視台）參加比賽，過了兩個星期終於收到TVB的來信，要求他到電視台試音，當時他非常開心。從澳門去香港要坐水翼船，那時的船票要14元澳幣，他硬住頭皮問媽媽拿錢，結果買了他人生第一張船票。電視台試音那天，顧家顧是他的試音師，他唱了半首《Congratulations》，顧家顧說：「可以了，你回家等通知吧」，那刻他心情忐忑不安。大約等了一個半月，再次收到TVB的來信，信中說，兩個星期後到電視台錄影。他從收到TVB的來信到錄影這段期間，興奮過度，徹夜難眠。澳門居民有幸獲選，在那個年代簡直是稀有之事。鄰居們紛紛稱讚這個醒目的Louie boy ，為之引以自豪。他很仰慕Cliff Richard Lyrice所以選了他的歌《Congratulations》，結果以五盞燈的成績，擊敗眾多參賽選手，獲得第三名，並與TVB簽一年的歌星約。TVB保証他一個月可以在「歡樂今宵」出一次鏡，還有100元的演出費，令他興奮不已，開始邁向夢想的第一步。

巧遇伯樂

他坦言：沒有甘國亮，就沒有賈思樂。甘國亮準備開拍《少年十五二十時》，他想找一個充滿陽光和新鲜面孔的男孩。有一晚，他在「歡樂今宵」看到賈思樂，便認定他是心目中的人選。那時賈思樂全家已移居香港，他到姐夫的出入口公司工作，每天與平常人一樣過著朝九晚五的生活。甘國亮約賈思樂在上班之前到太子行裏的美心酒樓吃早餐。甘國亮問他：「有興趣拍戲嗎？」他說：當然有，但你肯定沒有找錯人？我的廣東話嘛嘛地，而且有許多懶音，又不會做戲。」甘國亮說：「我對你很有信心，我就是喜歡你這種類型既清新，又陽光。」他二話不說，隨即答應甘國亮。賈思樂每逢週末都要拍攝。拍完第一集甘國亮非常欣賞他，他勸服周梁淑怡與賈思樂簽約，他斷然賈思樂一定為TVB賺錢。於是甘國亮再次約賈思樂商討成為全職合約演員之事。賈思樂直問：「全職藝人究竟有多少錢一個月？少於五百元不做。」甘國亮說：「如果我給你一千五百元，可以嗎？」當時他驚呆了，嘴成O型，他簡直不敢相信甘國亮的話。然後，他回家徵求媽媽的意見，媽媽說：「我知道寫字樓的工作不適合你，你喜歡唱歌，喜歡做戲，我祝福你，去實現你的夢想吧。」後來賈思樂與TVB連續簽了五次約，長達十年。

演藝生涯

賈思樂拍《少年十五二十時》，甘國亮預先用錄音機將每集的對白錄好，然後交給賈思樂背熟，播出後，反應相當好，賈思樂為TVB賺了不少廣告費。接著唱片公司找他灌錄唱片，又有電影公司找他拍戲。之後他與露雲娜以金童玉女形象合作《Louie and Rowena Show》一個二十六集的綜藝節目。當時雖然他們很有名氣，可惜當年沒有紅館，和一些大型的場所，又沒有經理人，所以賺錢機會甚微，相比時下藝人賺錢機會與往昔有天淵之別。

2013年，「露雲娜賈思樂Reunited」慈善演唱會在灣仔伊館演出。有一對夫婦看完他們的表演，到後台激動地對他們說：「小時候很喜歡看你們的節目，想不到現在還是很喜歡你們。」

台灣中影電影的老闆看了《少年十五二十時》，找賈思樂拍攝《永恆的愛》，片酬有二萬五千元台幣，該片曾獲「第二十四屆亞洲影展最感人劇情片獎」和「教育部優良教育影片獎」 。他還拍攝《小小世界妙妙妙》和《我愛芳鄰》兩部電影。他英俊的外形，長頭髮的清純做型，迷倒不小少男少女。

不幸之事

人生總有不如意之事。正當賈思樂的事業如日方中，媽媽離世，他從台灣回到香港參加媽媽的喪禮。他推掉所有的工作，半年來把自己關在家裏，而且患上嚴重的抑鬱症。患病期間，他得到朋友的關懷，其中狄寶娜摩亞和廖安麗以朋友身份介紹一個心理醫生給他認識，從而讓他走出病魔。患病期間，他失去很多工作機會，幸虧他在圈中的人緣甚好，以至工作持續不絕。

當他二十歲左右曾經有一個相士預言：他在三十歲左右，可能會死，可能會沒事，會有一場與車、水和綠有關的災難，在未來的日子，要多做善事。結果相隔二十年左右，88年他與余綺霞到澳州拍外景遇到交通意外。發生汽車意外的地方，剛好那裏有瀑布、水和樹林，忽然間回想起當日預言家對他的告界，更加領悟到生命的重要。1989年鍾保羅的跳樓和1993年余綺霞的病逝更令他傷痛欲絕。

蝦仔爹哋

1980年，他與盧海鵬、林建明和戚美珍在無線電視《歡樂今宵》演出最長壽的短劇《蝦仔爹哋》，這齣老少咸宜的諧劇深受香港人喜愛。劇中賈思樂飾演蝦仔在美國回流香港，爸爸是一個傳統的中國人，蝦仔成日講錯中文，倆父子之間有許多文化差異。

2012年，賈思樂決定將《蝦仔爹哋音樂舞台劇2》搬上舞台，當中經歷許多酸、甜、苦、辣。由《蝦仔爹哋》的原班人馬演出。劇中阿珍、蝦仔、朦豬眼、大白鯊等經典角色深入民心。兩年多的籌備中，他找了無數投資者，但屢次遭贊助商拒之門外，他瘦了18磅；最信任的助手竟然偷錢，以至被他立即解僱。身邊的朋友告誡他，此劇已經過時，放棄吧。為了完成夢想，他瞞著所有朋友把自己的房子按給銀行。公演接近尾聲，戚美珍和林建明發現資金來源有問題，經過他們巧妙的追問，他只好老實交代自己是投資人，當時他們倆目瞪口呆地望住他，然後發狂似罵他，因為他們很在乎這個傻朋友。可他誠懇地說：「每個人都有自己的夢想，我不會後悔所作的一切決定。」 售票開始，戚美珍和林建明分別買了十萬港元的戲票去支持他，還暗地通知身邊的朋友。當賈思樂打電話給：劉德華、容祖兒、鄭秀文、陳奕迅、楊千嬅邀請他們做表演嘉賓時，他們馬上答應卻沒有提及演出酬勞，他還請來眾多天皇天后撐場。四晚的演唱會，爆笑連連，票房大買，口碑好，連無線電視樂易玲小姐看完表演也稱讚演出相當成功，舞台劇之成功連報界也連續四天刊登頭條。舞台劇賺錢，房子也贖回，他把一半的收益捐給「心晴行動慈善基金」。《蝦仔爹哋音樂舞台劇2》到馬來西亞演出，反應同樣熱烈。娛樂圈並非外界所言冷酷無情，他們友情隨處可見，他感激劇組全體同仁，當初他只希望可以種一棵小樹，想不到變成一遍森林，可謂一分耕耘一分成就。

在將踏入娛樂圈四十年，明年6月5、6日將會在香港文化中心舉行一場邁向四十週年演唱會，他將會邀請從未合作過，但卻很瞭解他的女藝員，上台講三分鐘他最可恨的往事，這將會是一個非常期待的演唱會。