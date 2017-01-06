東學西漸–學科排名面面觀

上個星期，我們討論了學生和家長應該如何解讀大學排名。對一般亞洲家長而言，美國大學的總體排名表面上比學科排名重要，特別是美國學制與英制不同，學生一般到第二年才需要選擇主修科目。那麼，美國大學的科目排名的參考價值在哪裏?應該如何解讀呢?

首先，美國大學的科目排名其實對碩士、博士班的參考價值更大，目前所見的科目排名也大多是以碩士和博士班學生的研究成果為基礎的。如果想要更了解一所學校的排名背後所反映的學校優勢，學生和家長可以用學校整體排名和學校本科課程排名作比對參考。碩士和博士班需要學科排名，主要是因為在碩士和博士班程度的學習成效，非常取決於學校和教授在學術領域中的名氣和排名。學生需要對某一學術領域有那些名師有相當了解。這個題目我們會再另文深入探討。

假如學生大學畢業之後想找工作，就要視乎到底是否在美國找工作，再決定在大學的時候應該怎樣解讀學科排名。一般而言，如果學生畢業之後打算留在美國工作，學科排名頗有參考價值。如果學生是美國公民，有志報考政府工作，學科排名更是不容忽視。筆者就有一位朋友，本科畢業於加州大學Davis分校，在美國的整體排名不算非常高。但它的農業研究系非常有名，連加州產酒區的地理和天氣分佈系統都以Davis命名。友人大學畢業之後就旋即被美國政府聘請到華盛頓首府，從事農業經濟研究工作。反之，但如果學生畢業之後打算回本國工作，考慮學校整體排名及自己本國熟悉度可能更有價值。

事實上，有不少學生一開始不知道自己的興趣，選科的時候多根據別人口中的所謂學科前景作出選擇。以筆者觀察，在亞洲學生當中，選讀理工科目或者金融類科目的學生仍然是大多數。

作者簡介：

michelleMichelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。