有時候我們要冷靜地問問自己，我們在追求什麼？我們活著為了什麼？

如果你問一個人，你活著是為了什麼？有人會說快樂，有的人是幸福，有的人是成功……但肯定沒有一個人會說自己活著是為了生氣的。

沒有誰喜歡有事兒沒事兒生氣玩兒的，但很多人卻有事兒沒事兒就生氣。其實，不是生活中的不順心太多，而是因為我們忘了自己活著是為了什麼。

有一位金代禪師非常喜歡種蘭花，在平日弘法講經之餘，花費了許多的時間栽種蘭花。有一天，他要外出講學，於是就交代身邊的小和尚，要照顧好寺院裡的蘭花。

禪師走了以後，小和尚總是悉心地照顧蘭花，但有一天在澆水時卻不小心摔了一跤，把花架撞倒了，所有的花盆都摔碎了，蘭花散了滿地，很多都被摔壞了。

小和尚把禪師的蘭花都摔壞了，心裡非常不安，每天都吃不下飯，睡不著覺。

過了幾天，禪師回來了，小和尚心驚膽戰地向禪師賠罪。

禪師看著淚流滿面的小和尚，不但沒有責怪，反而和藹地安慰他。

「那麼，師父您真的不生我的氣麼？」小和尚以為禪師可憐他年紀小才饒了他。

禪師笑著說道：「我種蘭花，是用來供佛的，我又不是為了生氣才種花的。」

禪師種花不是因為愛花，而是為了供佛，這就是禪師最初的願望。當一整架的蘭花都被摔壞以後，他並沒有生氣，因為他沒有忘記自己原本的願望。沒有了種養的蘭花，采些野花來一樣可以供佛，所以才會說「我又不是為了生氣才種花」這樣的話。

你是不是也從金代禪師的大徹大悟裡得到一些啟示呢？

在日常生活中，我們常常會有很多的煩惱，時不時地還搞一些脾氣出來。回過頭想想，那些惹得我們大發脾氣的事情其實沒什麼大不了，不過是一些小事、一段小插曲而已，只是當時太認真了。

所以，當我們遇到這樣或那樣的不痛快的時候，不妨想一想，我們做這些事究竟是為了什麼。當我們找回自己最初的願望的時候，就會發現眼下的不快其實根本算不了什麼。

每當生氣的時候，不妨想一想禪師的教誨：

「我不是為了生氣才種花的！」

「我不是為了生氣才工作的！」

「我不是為了生氣才戀愛的！」

「我不是為了生氣才結婚的！」

當你這樣做了之後，你就會發現，你的生活一下子變得陽光燦爛了！

不論什麼時候，當煩惱襲來的時候，一定要記得告訴自己一聲：我不是為了生氣才活著的。