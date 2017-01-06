華州華人防癌互助協會2017一月份活動

每週活動

每週週一至週四: 麻將玩樂 10:00am—2:00pm

乒乓球 10:00am—2:00pm

每週週一: 排舞 11:00am—12:30pm 暫停至二月六日重開

每週週三: 太極練習 10:30am – 12:30pm

每週週三: 初級英語班 11:30am – 2:30pm

每週週四: Karaoke 10:00am – 12:00pm

每週週四: 健康氣功班 10:30am – 12:00pm

每週週四: 初級英語會話班 1:30pm – 3:30 pm

每週週五: 民族舞 10:00am—11:30am

每月活動

每月第三週週六: 癌友談心會 1:30pm—3:30pm

每月第二週週日: Karaoke 1:00pm – 4:00pm

華州華人防癌互助協會辦公室開放時間:

週一至週四 上午 10:00am—2:00pm

週五 上午 10:00am—12:00pm

有圖書、光碟借閱和癌友活動諮詢等。 歡迎有興趣人士參觀及參與義工和理事團隊，為華州華人癌友服務!

每週活動及辦公室節日休假

2016 十二月十九日至 2017年一月二日節日休假。2017年一月三日開始開放活動。

2017年一月十六日節日休假一天。

2017年一月二十三日至2017年二月三日新年節日休假。至二月六日重開。

聯絡電話:206-850-5914

地點: 435 108th Ave NE Bellevue, WA 98004 防癌會