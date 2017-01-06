華州華人防癌互助協會2017一月份活動

每週活動
每週週一至週四: 麻將玩樂 10:00am—2:00pm
乒乓球 10:00am—2:00pm
每週週一: 排舞 11:00am—12:30pm 暫停至二月六日重開
每週週三: 太極練習 10:30am – 12:30pm
每週週三: 初級英語班 11:30am – 2:30pm
每週週四: Karaoke 10:00am – 12:00pm
每週週四: 健康氣功班 10:30am – 12:00pm
每週週四: 初級英語會話班 1:30pm – 3:30 pm
每週週五: 民族舞 10:00am—11:30am
每月活動
每月第三週週六: 癌友談心會 1:30pm—3:30pm
每月第二週週日: Karaoke 1:00pm – 4:00pm
華州華人防癌互助協會辦公室開放時間:
週一至週四 上午 10:00am—2:00pm
週五 上午 10:00am—12:00pm
有圖書、光碟借閱和癌友活動諮詢等。 歡迎有興趣人士參觀及參與義工和理事團隊，為華州華人癌友服務!
每週活動及辦公室節日休假
2016 十二月十九日至 2017年一月二日節日休假。2017年一月三日開始開放活動。
2017年一月十六日節日休假一天。
2017年一月二十三日至2017年二月三日新年節日休假。至二月六日重開。
聯絡電話:206-850-5914
地點: 435 108th Ave NE Bellevue, WA 98004 防癌會