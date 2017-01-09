東學西漸–看學校到底是看什麼?

現代家長都非常關愛孩子，有不少都會安排孩子參加名校舉辦的暑期班或者參觀團，希望增加孩子的取錄機會。但是，參觀團到底是要參觀什麼?有什麼地方要注意?報讀暑期班又應該如何開始?

首先，學校參觀團可以分為兩種，一種由本地旅行社代辦，一種由學校自己舉辦。前者最大的優勢是為學生和家長安排好行程和食宿，對於身在海外的學生和家長尤其吸引。近年也開始出現長春藤名校團，以旅遊巴穿越幾個州，參觀全部八所在東岸的長春藤名校。但是，這種參觀團質素參差，家長和學生一定要小心選擇。例如少量旅行團會聘請在校學生充當導遊，以自身經驗為學生和家長解答問題，質素就會較高。

由學校自己舉辦的參觀團，由來已久，是美國學校向中學生介紹自己學校的典型手法。這種參觀團全部都經由學校安排，由在校學生充當導遊，可以為學生和家長提供的資訊非常多。唯一的問題是這類參觀一般以英語進行，中文參觀團非常少見。美國家長和留學諮詢顧問都認為，此類由學校自己舉辦的參觀，可以讓中學生感受到學校氣氛，對於學生之後準備個人陳述幫助極大。

誠然，學生和家長在選學校的時候，尤其重視教學質量。他們在參觀學校的時候，發問也多圍繞教學質量、師生比例、課程特色等話題。但是，我常常建議家長，除了教學也要留意學校對於就業發展方面的支援。學生離開了學校進入職場，優秀的學校其實會在校外繼續為校友提供支援，例如定期在世界各地舉行就業交流會和校友分享座談。這一些都是寶貴的經驗分享，也是學生建立職場人脈的大好機會。要獲取這一方面的資訊，家長和學生可以在參觀學校的時候，多留意學校就業輔導中心(career center)的介紹。

近年，學校暑期班也愈來愈受到家長和學生重視。的確，有不少學生都是透過入讀學校暑期班得到入讀心儀學校的機會。在美國，這類暑期班的廣告和收生資料其實有不少都刊在該校的校友刊物上，因此家長和學生可以留意身邊親友是否曾經入讀心儀的學校，並請他們多留意這方面的資訊。

作者簡介：

michelleMichelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。