小時候或許沒有這段歷練，對《背影》的印象不是很深，記得一個胖胖的老人送兒子去外地上學，不放心，怕不妥帖，親自將兒子送上了車，左囑咐，右叮囑。末了，為幫兒子買幾個橘子，爬上那邊月臺，顯出很努力的樣子，邋遢又滑稽的可愛，那時的主人公才二十來歲。今天，《背影》裡的情景又呈現在我的眼前。我們二十歲的丫頭，像《背影》中描寫的那樣，孤零零地要走的更遠，跨出國門前往一個陌生的天地，去追求年輕人的夢想。

天底下哪個父母對自己的子女不牽腸掛肚的？當丫頭出國留學的事塵埃落定，當知道丫頭真的要離開父母獨自一人去一個陌生國都，當看見自己的孩子即將面對的全是未知，當媽的心裡真像五味雜瓶打翻，說不出是啥滋味。表面上顯得喜形於色，為丫頭驕傲，為有這個丫頭自豪。為了營造個好的氛圍，對她的遠行裝作若無其事。其實，歡顏的背後，喜憂參半，焦慮忐忑不安的內心誰也無法理解。在媽的眼裡丫頭還是個孩子，二十歲才出點點頭，從此母女就這麼相隔千山萬水，千言萬語，萬分的依依不捨。可是，雛鷹總是要有單獨飛的那一天，這道坎遲早得跨越過去，她總會有那麼一天離開我們慢慢地長大，這一切必須得去面對。這些天，我和她爸看見了丫頭學會了洗衣服做飯，看見了丫頭把一些事安排的井井有條，心裡多少有些寬慰，至少，她在國外可以起碼的生活自理。

臨行前親朋好友的團聚，離別的情緒愈來愈濃，收拾行李時，恨不得什麼東西都讓她帶上，擔心的就是她出門在外諸多不便，人生地不熟，誰能幫她？本來不打算去機場送丫頭，知道麼？那是不敢去送，怕我控制不了自己。娘兒倆都是屬於那種外強內柔型，那場面受不了。時間：二零一五年八月十八日，說好七點出發，早上三點她爸就開始張羅，其實，也沒啥張羅的，就是不舍，不安。一路上，秋高氣爽的天，丫頭望著窗外默不作聲。中午，機場外的一個小鎮，張叔選擇了一家餐館，訂了胖哥倆的肉蟹煲，別致的裝修，煲的可口入味，丫頭有點喜出望外，沉悶的心情豁然開朗了許多。一個下午四人打著摜蛋，打發著有點窒息而又難捱的時光，不太會玩牌的丫頭居然當了回上游，興奮的忘乎所以。四點半開始了，托運行李過安檢。

浦東機場的安檢台前，忽然覺得氣氛有點凝重，誰也不願去打破。善解人意的張叔忙前忙後，與丫頭套著近乎，似乎是在給丫頭也是在給我們一些安慰。我們呆呆地望著丫頭一步一步地由安檢門走過，聚精會神，生怕丫頭從視線裡丟掉了。傻傻地望著丫頭的背影，她臂膀上背著她那熟悉的背包，一身修閑的裝扮，長髮飄逸，漸漸遠去。到了拐彎角處從我視野裡消失，直到我怎麼踮起腳尖也尋不到了丫頭的身影，那一刻，我不由自主地眼前一片模糊。那一刻，我禁不住地多麼想讓丫頭轉個身，對我們揮一揮手，露出她那張可愛的笑臉。

丫頭長大了，我們可以鬆一口氣了，我和她爸爸也漸漸地老了。正如丫頭自己微信裡說的，她牛逼轟轟的人生開始了。回來路上，微信裡給丫頭寫了：為媽的只有一個小小的心願，出門在外別太任性，不論有多麼的難，一定要學會保護好自己，照顧好自己，要有一個好的身體陪伴你一輩子。丫頭，天天在一塊倒不覺得，我們時常磕磕碰碰，想想以後你不在身邊，在水一方，連攪的日子都沒了，連個吵吵嚷嚷的對手都沒了，連個賭氣的人都沒了，媽媽會寂寞的，媽媽忽然倉皇地失落了起來，媽媽更會想你的。閒暇之時別忘了陪媽聊聊呵，聊聊你的進步，聊聊你的開心和苦悶的事，聊聊你的男朋友……。

丫頭，記住：你若安好，便是爸媽的晴天！

作者：一抹清蘭