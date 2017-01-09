鳳凰金融北美上線 服務全球華人

鳳凰衛視集團旗下的互聯網投資理財平台鳳凰金融在美西時間1月3日中午12:02正式在線啟動全球理財業務，打開國際化戰略佈局的大幕。鳳凰金融在世界範圍內甄選優質資產，以定制化的投資理財產品，服務全球華人。

以「拉近全球華人」為創台宗旨的鳳凰衛視成立20年來，秉持專業、創新的態度，為全球華人輸送高質量文化產品，提供跨平台的全媒體資訊內容，影響力覆蓋全球。為了给用戶提供更具競爭力的增值服務，2014年鳳凰衛視集團開始涉足互聯網金融領域，推出面向全球華人的智能金融理財平台——鳳凰金融。

成立至今，鳳凰金融堅持「一站式財富管理」和「互聯網智能科技」兩大核心引擎，吸引超過330萬名用戶，平台總交易額達45億美元，累計為用戶創造超過2億美元的財富收益。2015年底，鳳凰金融獲得中信、中科院等國資金融集團的戰略入股，實現8000萬美元的A輪融資。

2016年，鳳凰金融駐美國辦事處在舊金山成立。針對當前華人投資理財市場存在的困擾，開展大量的用戶調研，結果顯示：「專業知識不夠」與「信息渠道有限」是華人投資用戶的兩大核心痛點 。據統計，在美國僅有15%的金融服務公司關注華裔人群。 如何為華人用戶設計更為適宜的投資理財產品，已成為行業面臨的共同命題。

鳳凰金融總裁張震說：「鳳凰金融在布局全球化金融產品中精準定位客戶群、設計符合華裔投資者習慣的金融產品。由於新移民對接當地金融機構存在一定困難，鳳凰金融將提供對接服務，甄選優質的資產，來滿足我們用戶的需求。」

如今，鳳凰金融履行成立之初「服務全球華人」的承諾，正式推出全球理財業務。美國房地產抵押系列是為全球華人量身打造的一款收益合理且安全系數高的美元理財產品。鳳凰金融聯合美國頂級資產合作機構，甄選優質資產，以全中文界面和專業的投資者關係團隊，為超過6000萬的海外華人提供更好的互聯網金融服務。

未來，鳳凰金融將不斷發掘國際市場，加快全球化佈局，致力於為全球華人提供投資國際資本市場的多元渠道，打造專業、高效、便捷、智能的一站式互聯網投資理財平台，構建全球共贏的金融生態圈。