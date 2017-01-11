怪獸卡車終極耐力賽 Monster Jam® Triple Threat Series™ 本週末在 Tacoma Dome 一決高下

MonsterJam®三重威脅系列™ 已經準備就緒！8 對極端的Monster Jam隊伍將會在 7 場「頭碰頭」的耐力比賽中，驅動三種至少擁有2000馬力引擎的車輛，這項精彩刺激又動感十足的活動於本週末，星期五至星期日 (13日至15日) 在Tacoma Dome 舉行。

由AMSOIL 呈獻，這系列不但會令觀眾的腎上腺素上升，更是一個非同凡享的家庭賽車運動體驗。西雅圖，作為全國各地特定城市其中一站，擁有最極端的Monster Jam運動員以基於點數的格式互相格鬥，展示了Monster Jam車輛的最佳陣容。無論你是忠實擁躉與否，都能看到更多的卡車、競賽項目、自由花式和摩托車特技。

與其他怪獸卡車活動不同，這三重威脅系列是耐力，多功能性和駕駛技巧的最終測試！透過七個獨特的耐力賽中駕駛三種不同的車輛包括卡車、跑車和地形運輸車，對伍會在速度及花式上爭奪冠軍，把自己和車驅推到極限。

此外，大會鼓勵觀眾在星期六早上來到Monster Jam 的競技場參與Pit Party 賽前體驗，參與者將會得到近距離觀看大型卡車及與運動員會面、拍照、拿取簽名的機會。本年度MonsterJam®三重威脅系列™ 活動詳情如下：

日期及時間

1 月13日 星期五

比賽時間：7pm

1月14日 星期六

Pit Party 賽前體驗時間：10:30am-12pm

比賽時間：1pm 和 7pm

1月15日 星期日

比賽時間：1pm 和 6:30pm

地點

Tacoma Dome – 2727 East D Street, Tacoma, WA 98421

門票

普通入場：$15

Pit Party 賽前體驗：$10

門票可在網上Ticketmaster.com，致電 800-745-3000或到Tacoma Dome售票處購買。

本年度參賽對伍

Grave Digger ®

駕駛者： Cole Venard

Max-D ®

駕駛者： Jared Eichelberger

El Toro Loco ®

駕駛者： Mark List

Monster Mutt ® Dalmation

駕駛者： Cynthia Gauthier

Zombie™

駕駛者： Tyler Groth (Gig Harbor, WA)

New Earth Authority SM (N.E.A.)

駕駛者： Travis Groth (Gig Harbor, WA)

Scooby-Doo™

駕駛者： rookie Myranda Cozad

Mohawk Warrior

駕駛者： rookie Bryce Kenny