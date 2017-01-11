胡渭康停不了的音樂會 風雪中熱唱贈吻

(Zita報導)暫別樂壇二十多年，近年因劇集《愛·回家之八時入席》及《火線下的江湖大佬》而人氣急升的胡渭康 William 在上星期日 (8日)於 Snoqualmis Casino 舉辦「胡渭康停不了的音樂會」。原定開始時間為下午4點，但受到突來風雪影響，大會特別把開始時間延遲，迎就遲來的觀眾，而終於在一片滿席下，由主持人Mipo 帶動氣氛，演唱會在熱烈的掌聲中正式開始。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的Mipo Seto 聯合製作。攝影師：Hut Kwan，主理：郭美麟和Mini Kwan。演唱會請來方惠芬 Belinda 及黃雅暖Angel 為大家暖場，率先出場的Belinda，她一身黑色造型帶有搖滾味道，為大家先唱廣東話快歌《似火探戈》，接著是《心債》及中英歌詞的《More than I can say》。隨後來自溫哥華的Angel 以一身白裙示人，演唱多首經典歌曲如《祝你順風》、《愛你一萬年》及《愛人》。唱畢，Belinda換上了一條溫雅黑色繡花裙再次出場，帶給觀眾更多好歌，而Angel 亦以另一造型再次來到台上，當她唱完最後一首歌《我只在乎你》，不少觀眾已在台下搖曳螢光棒，熱烈期待 William 的歌聲。

大會燈光一轉，觀眾目光轉移到由左邊進場的William, 聚光燈下的他身披長褸，邊唱著《中國人》，邊跟觀眾握手和拍照，面對峰擁而上的粉絲，William 還主動要求合照。當自己的長褸被別人不小心踏著，讓他動彈不得，他都幽默地一笑帶過。來到台上的時候，嘩然歡笑聲音未平，William 先感謝各位冒著驟雪出席是次演唱會的「哥哥姐姐」，指觀眾們是「貴人出門招風雨」。

雖然暫別樂壇多年，William 唱功未有減退，演唱《夜來香》的功架仍然繞樑三天，餘音不絕。而他也不忘跟觀眾交流，在台上不斷派發簽名照片及獻上飛吻，更在唱《為妳鍾情》前給予粉絲小介指，為歌曲營造浪漫氣氛。台下觀眾反應熱烈，全場為他英俊的外型，親切的態度而為所傾倒。其後，他更唱出多首首本名曲如《新不了情》、《紅日》、《頑童》、《愛拼才會贏》及《伴我啟航》。

對比當晚的寒冷氣溫，場內被溫暖又和藹可親的William所融化。是次「胡渭康停不了的音樂會」乃是他 2012 年復出後到國外演唱的其中一站，他感謝一直支持他的朋友，最後，全場以《朋友》一曲及歡呼聲中作結。