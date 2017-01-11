西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看展覽 Exhibition】

“Mine”

日期：至2月4日

時間：星期一至六 9:30am – 8pm；星期日 12pm-5pm

地點：Gunnar Nordstrom Gallery

詳情：http://www.gunnarnordstrom.com/

多年以來，Gunnar Nordstrom 畫廊選購了各式各樣的作品，有的曾經被放在櫥窗裡展示，有的被送進收藏家的存庫，有的更被隱藏起來。適逢畫廊踏入第三十一年，Gunnar Nordstrom 推出一系列在存庫中的作品，重新把它們放在牆壁上，當中還有從未曝光的收藏品。他們直言，當畫廊把展覽方向設定好的時候，未必適用於個人收藏，因此他們選擇藝術家是基於對作品的喜好程度。對不少畫廊來說，牆壁空間和存儲始終是一個挑戰，而今次的陳列品展示乃是畫廊給以往未能成功出售的作品一個機會。

【看歌劇 Opera】

茶花女

日期：1月14至28日

時間：2pm; 7:30pm

地點：McCaw Hall

詳情：https://www.seattleopera.org/

以法國著名小說為本的經典歌劇，意大利作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）充滿激情之作。自1853年首演後，當中多首金曲如 ”Drinking Song”, “Ah! fors’è lui” 和 “Sempre libera” 仍是不少聲樂家必唱曲目。故事講述一段浪漫而悲慘的愛情，遊走巴黎上流社會的名媛茶花女，遇上來自正統家庭的年輕作家，兩人無懼身份懸殊而墜入愛河，他們如何在充滿道德虛偽的資產階級社會裡，追尋最真摰的永恆？無私的犧牲又能否拯救世俗不容許的愛情？

【看舞台劇 Stage Play】

Guards at the Taj

日期：1月27至2月4日

時間：7:30pm

地點：ACT Theatre

詳情：http://www.acttheatre.org/

作為ACTLab 十週年紀念一部分，Guards at the Taj 將成為慶祝這個令人振奮的新一年的作品之一。 這部黑暗的喜劇，由 Rajiv Joseph所寫，探索了一個17世紀的印度關於泰姬陵的神話。以及胡馬溫和巴布爾，兩個低帝國衛兵如何面臨著生活中，或許是整個世紀中最巨大的道德測試。