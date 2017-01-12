2016華州大麻零售業銷售額超11億破紀錄

（編譯 秦孟渝）2016年，華州零售大麻業銷售量超11億美金，消費稅也破紀錄達到4.1億，這是華州大麻銷售史上的新高。這個數字包含了大麻業各個流程的收益，大麻種植者、中間商和零售商。

自從2012年大麻銷售合法之後，大麻合法銷售額增長了1900%。2015年，合法大麻業收益為4.8億美金。

一些大麻業支持者認為前景光明。西雅圖大麻說客（cannabis lobbyist）菲利普·道迪（Philip Dawdy）認為華州大麻業銷量被幾個因素拖了後腿，其中包括正規大麻廠商生產的大麻質量不如黑市上可以獲得的質量好，還有華州政府對零售業秩序監管進展緩慢。相對而言，科羅拉多州和華州同時開放大麻合法銷售市場，但他們在人口少於華州2百萬的情況下，銷售額卻是華州的2倍。「我認為華州今年的大麻銷售額很一般，我們暫且拋開種植業和中間商收益，單看零售額，我們每日的銷售額約為190萬美金，而科羅拉多州的每日銷售額為4百萬。」

菲利普繼續說道：「華州大麻市場上銷售的大麻質量只能說非常一般，就像百威（Budweiser ）在啤酒中的水平。這是很多人仍然流連於黑市的原因。」

不過菲利普對於華州大麻業的前景還是非常看好，他認為只需要3年時間，華州大麻銷量就能趕上科羅拉多州——前提是這兩個州的新興農業政策不變。

大麻在聯邦層面仍然是非法的。尤其是當總統特朗普上台之後任命了反大麻業支持者參議員傑夫·塞申斯（Sen. Jeff Sessions）為美國司法部長。這在一定程度上也減緩了華州大麻零售業的快速增長。

菲利普解釋道：「西雅圖已經收到了多個大麻銷售領域的執照，但因為總統換屆等情況一直沒有公開。」