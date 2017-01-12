西雅圖將連日舉行反特朗普抗議遊行

（編譯：劉健）由於新一任總統候選人唐納德·特朗普的當選不符合西雅圖地區選民的普遍意願，抗議者在他宣佈擊敗民主黨候選人希拉蕊•柯林頓後在城市內組織了多次的示威遊行活動。

總統候選人入駐白宮的日子日漸臨近，候選人特朗普將於1月20日就職總統並接管新一屆政府。在此之際，西雅圖地區抗議者將計劃組織一系列示威行動以表達他們對新一屆政府的不滿。

近期針對特朗普就職儀式的抗議活動包括以下三項：

-1月14日，由西雅圖市議員沙瑪•薩萬特（Kshama Sawant ）領導的反特朗普聯盟將在市政廳舉行會議，議程主要討論並安排1月20日的反特朗普遊行。

組織者薩萬特在臉書上呼籲民眾：反對特朗普的種族仇視、反移民、反穆斯林、反LGBT群體不當言論，以及其內閣成員們對國家未來的誇誇其談和無知的政策提案，已經刻不容緩！請加入反特朗普聯盟，為我們在1月20日和21日的反特朗普遊行出一份力。

-1月20日，薩萬特所代表的政黨「Socialist Alternative」將在特朗普就職日上發起名為「抵制特朗普：佔領就職典禮——西雅圖！（Resist Trump: Occupy Inauguration – Seattle!）」的抵制特朗普遊行活動。抗議活動地點為西湖（Westlake）公園，活動計劃從當日下午5時開始，持續三個小時至夜晚8時結束。據臉書活動頁面統計，超過萬人有興趣參與示威遊行活動，並已有3,900人確定出席，另有9,300人應邀參加抗議活動。

示威活動中還將重點提及社會焦點，包括抵制墨西哥邊境「駐墻」政策，停止達科他州管道建設政策，性侵犯文化事件和「黑人的命也是命」等等事件。

-1月21日，在總統就職日後的翌日，西雅圖女權活動團體「Women’s March」計劃於上午10時至下午4時在西雅圖市中心發起示威遊行。組織的活動遊行路線尚未公佈。據遊行組織的臉書活動頁面聲明，活動路線將會在市政府批准活動進行後隨即公佈。而此次示威遊行主旨表達對近期在選舉中被邊緣化的社區成員的支持，並代表西雅圖地區對在華盛頓特區進行的示威活動的聲援。截止至星期二（9日），已有超過29,000位市民確認參加遊行，41,000多人有興趣參與此次活動。

據介紹，此次抗議將會是場無聲的遊行，其主要目的是為了聲援於1月21日「Women March」總部在華盛頓特區國會大廈舉行的遊行示威活動。

西雅圖地區示威活動的組織者Charmaine Slye 說道：「我們不應坐以待斃，我們必須要站出來，去關心身旁的所有人，去為我們的生活爭取權益。」

據March組織介紹，該項抗議活動計劃將同期在西雅圖周邊多地同時進行。