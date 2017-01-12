「隱形失衡」：華州教育系統被批不利貧困校區

(Gabriel Campanario / The Seattle Times)

（編譯 陸雨陽）在美國，各州都會根據學生需求儲備一定數額的教育資金。與眾不同的是，在華盛頓州，學校的開銷則多由註冊人數決定。就在奧林匹亞州府面臨著籌集教育基金任務的截止期到來之際，許多低收入家庭也開始對本州的教育系統發出質疑。

在十一月中旬的一個晚上，十五名來自華盛頓州的各界知名人士：活動分子，立法者，慈善家，學校教職工和從政人員在沙朗尼·納瓦斯（Sharonne Navas）的組織下成立了臨時調查小組，搭乘飛機前往加利福尼亞州進行對別州教育系統的學習調查。

而在接下來幾日里，調查小組人員看到了加州最近一次為把更多資金投入到幫助困難學生而對校園基金整頓所做出的一些努力。湊巧的是，奧林匹亞州府在本週一（九日）開始進行的立法會議，也是討論因為2012麥克柯麗瑞決議而應發的為華州教育系統籌集數千萬教育資金的這一法令。

許多看官認為當下正是一個提升學校投資兼整頓資金分配規則的好時機。如若僅僅是籌集更多資金，卻不整頓教育資金的分配方法，只會導致本就失衡的華州教育系統更加不安定。而此次前往加州的華州隊伍就是為解決本州的教育業失衡問題而組成的。

在華州土克維拉（Tukwila），一個西雅圖南部的教學區，大約有三千名兒童，其中多數為難民，百分之80的兒童來自貧窮或低收入家庭。雖然這些孩子大多數都頭腦正常，但因為貧窮，流離失所等其他原因，在個人教育資金方面有明顯的不足，導致他們的學業狀況與其他同齡人差距很大。但是在25英里之外的柏松市(Bothell)，西雅圖北部的一個校區，僅僅百分之0.25的貧困學生，卻收到了近百分之20的州教育資金來為其學生提供額外幫助。

相似的失衡情況還出現華州各個地方，作為教育差距最大的州之一，華州許多孩子都沒有收到政府給予的相應幫助資金。艾佛雷特（Everett）學區平均每個孩子收到的政府資助相比奧林匹亞學區的孩子多120美元；雅吉馬郡（Yakima）學區里百分之83的孩子都處於貧困狀態，但平均每個孩子得到的政府資助相比富裕的西谷郡的孩子還少了213美元。

由此可見，州府工作人員對於本州教育款項的分配並不合理，而這將產生一系列的問題。例如，用來支付教學輔導和非本地學生的語言教育的資金，並不是依據學生的需求來給的，而是老師的資歷。老師的資歷是根據一個名叫「職員配置」的五位數數字來看的，這個數字可以表現出該教職員的工作資歷和受教育水平。比如艾佛雷特（Everett）， 一個擁有較高 「職員配置」 的學區，就能獲得更多政府分配的教育資金。

雖然理論上來說，根據職員配置來分配資金是合理的。資歷更高的教職員工當然會要求更高的薪水，這樣一來本州也需要為學區承擔部分的職員薪水。

但是因為在很多貧困學區，比如圖克維拉和高線（Highline），趨向招收資歷較淺的老師。因此，華州的資金分配方法實際上並沒有把資金用到最需要幫助的學生團體里。

「這真是可笑，」 新澤西州羅格斯大學的榮譽教授，校園資金專家布魯斯·貝克（Bruce Baker）把這個分配方法形容為「隱形失衡。」。 換言之，這是一個失敗的方案，因為該方案不僅沒有縮小學員之間的差距，還嚴重加劇了學習程度的失衡狀態。

「華盛頓州讓我感到困惑，」 貝克在採訪時說。「這是一個先進的州，至少他的名聲不錯。但是出乎意料的是，該州的校園資金管理方面卻不盡人意。」