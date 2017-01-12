大改H-1B簽證 特朗普加嚴設限

長久以來，美國企業利用H-1B工作簽證計劃招聘全球人才。針對每年引進約10萬名高技能外國勞工的H1-B簽證，候任總統特朗普和司法部長提名人選塞申斯（Jeff Sessions）打算進行重大變革，甚至可能完全廢除此簽證；此外，加州國會眾議員艾沙（Darrel Issa）也大力支持此議。

華盛頓郵報報導，特朗普曾指稱，H1-B簽證是「廉價勞工計劃」，遭到「普遍和嚴重地」濫用。現任阿拉巴馬州國會參議員的塞辛斯去年曾與參院同僚克魯茲聯合提出法案，要求對該計劃嚴格設限。艾沙則於4日發表聲明指出，將重提類似法案，該法案稱為「美國人就業保障及增長法案」（Protect and Grow American Job Act）。

華郵說，塞申斯在10日任命案聽證中，將會提及他對該簽證計劃的打算。

引進高技能外國勞工 印度最受益

許多外國人才最終獲得美國永久居留權甚至成為公民，更有許多移民在矽谷創業，實現了美國夢。不過，總統當選人特朗普批評，H-1B已成為「廉價勞動力項目」，受到「普遍而猖獗」的濫用，誓言將對該計劃進行重大改革。

目前，H-1B簽證每年為美國企業引進近10萬名高技能合同工，其中大多來自印度。根據聯邦指導方針，H-1B簽證是為了在企業無法找到合適的美國員工的情况下，填補美國人力的短缺。不過，許多政界人士認為，該簽證計劃遭到濫用，而且公司也沒有完全依照法律要求來使用H-1B簽證計劃。

即將上任的特朗普總統，對H-1B簽證計劃提出了大量批評。他和他提名的司法部長塞申斯已經表明，要對H-1B簽證計劃進行重大修正，甚至可能完全廢止。重量級的加州共和黨籍聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）也持類似的看法。

特朗普認為，H-1B簽證已成為一個「廉價勞動力計劃」，遭到「廣泛而猖獗」的濫用。現任聯邦參議員的塞申斯，去年曾與德州參議員克魯茲聯合提案改變該計劃，但提案內容幾乎算是廢止H-1B。受特朗普倚重的眾議員伊薩近日表示，要重新提出一個法案，名為《保護及增加美國人工作法案》（Protect and Grow American Jobs Act），限制H-1B簽證。

塞申斯和伊薩提案的主要目標是大型外包企業，如：印度的Infosys及Tata。這些外包企業的員工獲得了大多數的H-1B簽證配額，然後被派到美國為美國公司工作。 2015年，獲得H-1B簽證的前10大公司都是外包公司。在2013年，聯邦司法部與Infosys公司就簽證欺詐案達成和解，Infosys支付3，400萬美元罰款。在接掌司法部後，塞申斯勢必會加强查緝這類公司的H-1B申請案。

面對H-1B這一不確定的前景，印度企業並不擔心，甚至認為這對他們更好，因為印度工程師可以待在印度工作，不需要到美國，也就沒有移民美國的計劃，反而避免了印度人才外流。此外，外包公司在印度能支付更低的薪水，能吸引更多美國公司將科技部門的工作外包，更有助於印度經濟。

支持H-1B計劃的人認為，外國工人能促進美國企業自主創新，並推動美國本地的經濟。不少來美工作的印度工程師後來成為美國公司的高管，甚至自己創辦公司，這些公司招聘了許多美國雇員。

在過去10年中，如海得拉巴（Hyderabad）和班加羅爾（Bangalore）等的印度城市已經逐漸受到重視。起初，海得拉巴只是印度外包公司的集中地，現在已成為蘋果、谷歌、微軟和臉書等美國高科技公司的海外最大據點。亞馬遜、戴爾和優步（Uber）等公司在印度也有大量業務。