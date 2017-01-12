你住在西雅圖最自由或最保守的社區嗎？

（編譯 秦孟渝）初創公司Crowdpac采用大選時期民眾為各陣營捐款的數據，衡量聯邦、州及地方選民的意識形態，對西雅圖各個社區的政治傾向做出了排名。雖然幾乎整個西雅圖都更為偏「左」，但可能不像民眾普遍認為的那樣，還是有少數幾個社區更為偏「右」。

Crowdpac將各個社區的自由或保守程度由0至10排名，一個社區不論自由或保守，最高都可以達到10分最高分。為確定分數，Crowdpac跟踪了捐獻者的政治現金。他們對自2008年以來捐給每位競選人和選票提案的獻金進行評分。候選人或提案的自由程度越高，意味著自由得分越高，反之亦然。不過考量標準中不包括政治獻金數額，也就是說大額和小額的獻金都被同等看待。

也許大多數人認為國會山和北西雅圖的部分地區是西雅圖堅定不移捍衛自由的社區，但是基於Crowdpac的數據，西雅圖最自由的社區其實是中央區南側的賈德金公園（Judkins Park）。它的自由主義分數達到了近乎完美的9.5分。

想要得到像賈德金斯公園社區那麽高的分數，社區居民幾乎需要將所有的獻金全部捐給自由傾向強烈的候選人或提案。

其實，在西雅圖得到如此高的分數並不難，一些本地政客的自由分數甚至出現了「爆表」。例如西雅圖市議員沙瑪•薩萬特（Kshama Sawant）的分數高達12分。新當選的華州第七選區國會議員普拉米亞•賈亞帕爾（Pramila Jayapal）的分數比薩萬特還高一分。

排在賈德金斯公園之後、西雅圖第二最自由的社區也在西雅圖南部，哥倫比亞城（Columbia City）。第三名的社區是西西雅圖的北德裏治（North Delridge）。北西雅圖還包含幾個極度深藍的區域：大學區，綠林（Greenwood）和苦水湖（Bitter Lake）區域都接近滿分。

西雅圖最保守的社區則是布羅德莫（Broadmoor）。第二名和第三名為麥迪遜公園（Madison Park）和丹尼-布萊尼（Denny-Blaine）。一般來說，更偏向保守的區域都非常富足。不過也有例外，鬧市區的青年廣場也更偏向保守。不過即使是布羅德莫仍然有2.5分的自由分數。

總的來看，西雅圖的自由分數高達7.7分。在美國有至少25萬人的大社區中，西雅圖位列第三，排在加州的奧克蘭（Oakland）和紐約的布魯克林（Brooklyn）之後。

這個分數要高於西雅圖往年的分數，一年前，這個分數為5。你可以把這看成伯尼•桑德斯效應。Crowdpac公司通訊主管曼森•哈里森（Mason Harrison）說：「伯尼在華州籌得了太多獻金，極大影響了調查數據結果。」