奧巴馬在芝加哥發表總統告別演說 白宮稱之為「向前看」的演說

美國總統巴拉克·奧巴馬在芝加哥麥考密克廣場（McCormick Place）發表告別演說 AP

當地時間1月10日晚9點，美國總統奧巴馬在芝加哥向美國人民發表告別演說，回顧他的八年總統任期。

在芝加哥麥考密克廣場（McCormick Place），超過二萬人出席這場總統演說。這個北美洲最大的會議中心場地，也是奧巴馬在2012年擊敗米特·羅姆尼（Mitt Romney）成功連任之後的演說地。奧巴馬表示，對於他與第一夫人蜜雪兒·奧巴馬（Michelle Obama）來說，芝加哥是「一切開始的地方」，他希望回到這裡，而不是在白宮發表這場演說。他在2008年也是在芝加哥宣佈勝選， 如今他回到這裡，向美國人民道別。副總統喬·拜登（Joe Biden）及夫人吉爾·拜登（Jill Biden）等人悉數出席。

奧巴馬以一種積極向上的基調發表這場演講。他表示，兩任總統之間的和平過渡是美國民主的一大「標記」。 以下為部分演講全文：

很高興回家，回到芝加哥！回家真好！

我和蜜雪兒對於近幾周我們收到來自各方的祝福表示十分的感動。今晚，我該向大家說句謝謝了！也許我們為曾見面，也許我們意見不合，但謝謝美國人民對我的真誠。是你們讓我成為了一位美國總統，是你們讓我成為一個更棒的人。

權力從一個自由選舉的總統向下一任轉移的過程是平穩有序的，這是非常重要的。我曾向特朗普承諾，我的政治團隊將確保此次換屆過程非常平穩，就像當初布希總統把權力交接給我一樣。因為，我們每個人首先要保證美國政府未來有能力解決我們現在仍然面臨的問題。

醫療保險政策

目前，美國未參保人數比例大幅下降，醫療保健費用增速已將降至過去50年以來最低水準。如果任何人能夠提出一項醫保政策，並切實證明新政策比上一屆政府提出的醫保改革更加有效，能夠盡可能地以較低價格覆蓋廣大美國人民，我會公開支持這種新的醫保政策。

種族和移民問題

美國總統大選結束後，一些人認為美國已經進入後種族時代。儘管這種種族融合的願望是好的，但是卻不太可能真正實現。目前，種族問題仍然是一個可能造成社會分裂的重大問題。以我個人經歷來看，如今美國社會的種族問題比二十、三十年前有了較大改善，這種社會進步不僅僅體現在統計數字中，也可以從不同政治觀念的年輕一代美國人的態度中看出來。

但是，我們的工作還遠遠沒有結束。我們每個人都還有很多工作去做。如果每個經濟問題都通過勤勞的美國中產階級與少數族群之間的衝突來解讀，那麼各個種族的工人階級將為一點點剩餘的勞動果實爭得頭破血流，而那些富人會進一步收縮進他們自己的小圈子。如果我們僅僅因為移民後裔長得不像我們，就拒絕給這些孩子投資，那我們也是在犧牲美國人後代的希望，因為這些移民後裔未來會在美國工薪階層占很大比例。

少數族裔問題

對於黑人和其他少數族群需要共同奮鬥來解決許多美國人面臨的問題，這不僅僅包括難民、移民、農村的群人和變性人，也包括那些看上去享受各種社會優待的中年男性白人，因為這些人都面臨全社會經濟、文化和科技發生重大變革的挑戰。

政治是一場觀點的較量，這也是民主體制的設計理念。但是，如果每個政治團體沒有一些社會共識，不願意去瞭解新的資訊，不願意去承認對手方的論點合理，也不願意通過科學論據理性思考，那麼這場辯論中沒有人在聆聽，雙方就不可能產生共識或者妥協。

環境保護

如果我們不採取更加積極的環境保護措施，我們的下一代就沒有時間再討論環境變化是否存在，而是忙於處理環境變化帶來的後果，包括自然災害、經濟發展停滯以及環境難民尋求避難等問題。現在，我們能夠也應當討論如何最好地解決環境變化問題。但是，如果我們僅僅否認環境問題存在，這不僅僅是背叛下一代，也背叛了歷史先驅們尋求創新並解決實際問題的精神。

恐怖襲擊

過去八年中，沒有任何一個境外恐怖主義組織成功地在美國本土上計畫並執行一次恐怖襲擊。儘管美國發生了本土滋生的恐怖主義襲擊事件，包括波士頓馬拉松炸彈襲擊以及聖博娜迪諾襲擊事件。對於那些一直堅守在工作崗位上的反恐工作人員，擔任你們的指揮官是我一輩子的榮耀。

我反對任何歧視美國穆斯林群體的行為。我們需要更加警惕，但是不需要害怕ISIL組織（伊拉克和黎凡特伊斯蘭國）殺害更多無辜的人民。如果我們在鬥爭中堅守美國憲法和核心精神，他們就無法戰勝美國。俄羅斯或者中國等其他國家無法匹敵美國在全球範圍內的影響，除非我們自己放棄這種影響力，變成一個隻會欺負周邊小國的大國。

不論我們屬於哪一個黨派，我們所有人都應當致力於重建美國的民主政治制度。我們的民主憲法是一項傑出的成就，也是上天賜予的禮物，但是這僅僅是一張紙，憲法本身不具備任何力量。憲法的力量是我們美國人民通過參與選舉、做出決議賦予的。

美國人應當成為積極參與政治的公民，讓參與政治成為日常生活的一部分，特別是如果一些人對目前美國政治的現狀不滿的話：「如果你厭倦了與互聯網上的陌生人爭辯，可以考慮在現實生活中與異見人士辯論。如果你認為一些問題需要被解決，那就採取行動組織力量。如果你對選舉出來的政府官員不滿意，那就爭取其他人的支持來自己