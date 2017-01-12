就任首日 特朗普將行政命令廢奧巴馬健保

美國副總統當選人彭斯（Mike Pence）周三（1月5日）現身華府國會山莊（Capitol Hill），參加共和黨參議員午餐會，重申共和黨政府將廢除奧巴馬健保的承諾。（美聯社）

美國候任副總統彭斯4日表示，特朗普在1月20日就職當天，將發布行政命令，廢除「奧記健保（奧巴馬健保）」，有序過渡到最佳方案。然而，廢除「奧記健保」恐讓數千萬美國人喪失醫療照顧。

美國第115届國會才開議，兩黨已就健保議題隔空交戰。候任副總統彭斯（Mike Pence）在國會召開記者會表示，候任總統特朗普計劃在上任首日廢除奧巴馬健保；外媒報導，奧巴馬總統赴國會向民主黨議員表示，不要協助共和黨通過替代方案。

彭斯與共和黨議員會面後召開記者會指出，新政府第一要務是廢除並替換奧巴馬健保；特朗普就任首日將會在白宮橢圓形辦公室采取行動，包括廢除（奧巴馬任內簽署的）行政命令，並啓動一些行政行動，實施他在競選活動時承諾的政策。

彭斯表示，共和黨議員就如何廢除美國總統奧巴馬推動的健保有「許多想法」，且候任總統特朗普正在研究一系列行政命令，好在奧記健保遭廢除後有序銜接新的健保計劃。

在記者會上，彭斯並未說明行政令的細節，僅表示廢除「奧記健保」後，將會有條不紊地過渡到更好的健保法案。他說，我們正在研擬一系列的行政令，以確保一個有序的過渡期，即使國會在這個期間仍在辯論替換「奧記健保」的法案，尚未通過最後的替代法案。

特朗普已經承諾保障奧記健保中受歡迎的部分，像是禁止保險公司拒絕給付投保前已有病况的民眾。但在部分醫療保險市場保費出現攀升下，特朗普希望以「更好，更不昂貴」的系統取而代之。

新年開議，國會兩黨戰火已起，奧巴馬4日上午罕見前往國會與民主黨國會議員舉行閉門會議，討論健保法案；據美國有綫電視網（CNN）報導，奧巴馬拜訪民主黨議員，要他們拯救其健保改革法案。奧巴馬要國會民主黨人采不合作策略，別幫共和黨通過「川記健保」。

奧巴馬敦促民主黨人不要協助共和黨人通過替代方案；奧巴馬還提出將共和黨新計劃稱爲「特朗普健保」（Trumpcare）的想法。

奧記健保是奧巴馬深感自豪的法案，卻是特朗普口中的「災難」，他批評奧記健保既不平價、讓人負擔不起，醫療照顧也不全面，他競選時更說上任後將廢除「奧記健保」、提出更好的替代方案。

僅剩不到3周將卸任的奧巴馬則在捍衛個人政治成就上展現無比鬥志，他日前親赴國會、在閉門會議上告訴民主黨議員，共和黨要廢除奧記健保、提替代方案，民主黨應採不合作策略，「別救他們」，不要協助共和黨通過替代方案的「川記健保」（Trumpcare）。

彭斯則在聯邦眾議院議長萊恩陪同下召開記者會，他說，自己要傳達的訊息清楚簡單，就是特朗普將兌現競選承諾，奧記健保是失敗的，必須「廢除並提出替代方案」。

儘管共和黨在參、眾兩院都掌握多數，但立法實際運作情况卻不見得能盡如共和黨人意。

就算特朗普以行政命令的方式廢除奧記健保，並通過川記健保替代方案，民主黨人可動用俗稱「費力把事拖」（filibuster）的冗長發言程序阻撓通過新法案，而要終結「費力把事拖」手段，必須至少有參院3/5、60票的實力，共和黨在參院雖是多數，但僅有54席，還差6票。

國會共和黨人所掌握的票數不足以獨斷獨行，這也是爲什麽奧巴馬疾呼民主黨議員不要和共和黨合作的原因。

但關乎美國民眾健康照顧的法案成爲政治算計，絕非好事。

現實情况是，在奧巴馬離任的這一年，奧記健保費用確實暴漲。美國衛生與福利部去年底的報告就指出，在補助美國納稅人前，由聯邦政府經營的健保交易網39個州的中級方案保費，平均漲25%、月保費均價爲296美元。

白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）告訴記者：「總統的優先要務和動機源於設法照顧2200萬美國人民的利益，一旦共和黨廢除平價醫療法（AffordableCare Act），這些人的健保將被奪走。」