中國製造接近尖端突破：國產圓珠筆

中國向太空發射火箭，生產了數百萬部智能手機賣到世界各地，並建造高速列車。但讓人感到意外的是，以前一直沒造出真正合格國產圓珠筆。

一年前，李克强總理走上了國家電視臺，批評這個看似簡單的高質量製造業方面的失敗。李先生抱怨說，與德國，瑞士和日本的圓珠筆相比，中國本地製造的圓珠筆感覺「粗糙」。

高精尖

中國產圓珠筆原來的問題不是筆身，而是筆尖出墨的「球珠」。這看上去似乎製造簡單，但造出優質「球珠」需要高精度機械和超硬、超薄鋼板。簡而言之，中國鋼材質量不够高。因此，它難以滿足圓珠筆要求的「精尖」。沒有這個尖端能力，中國3千家制筆企業只能從國外進口這一關鍵部件，造成該行業每年這方面據稱要花費1.2億元人民幣（1730萬美元，1430萬美元）。

據《人民日報》報道，經過5年研發，中國國企太原鋼鐵集團認為已經解决了這個難題。據報，第一批2.3毫米的圓珠筆筆尖鋼材最近已下生產綫。一旦實驗室測試完成，預計中國可以在兩年內逐步完全淘汰筆尖進口。

象徵意義

在某種意義上，中國能否可以造出一支國產筆，算不上規劃中系列大事之一。高科技和創新製造是中國中央政府「中國製造2025」計劃的核心，它將幫助國內的經濟增長。像圓珠筆這樣的低價值產品一直就不是個重點。但圓珠筆尖的難題有很大象徵意義。

儘管中國製造的生鐵粗鋼占世界總產量一半以上，但中國高質鋼材仍嚴重依賴進口。李克强總理指出，這凸現了中國製造能力需要升級的問題。

文化不同

香港大學工業及機械工程學系主任黃建華教授說：「從歷史上看，中國從來就沒有能做好精密工程，圓珠筆就是一個例子。」「圓珠筆的部件微小，非常精確，解决這個問題並不容易。」黃教授說，只有在政府高度重視的航空航天和國防等領域裏，精密工程才有很大發展。即使是智能手機和計算機，高端計算機芯片通常從日本和臺灣進口。黃教授說，中國缺乏精密工程要求的精益求精的文化。他用普通話的「浮躁」來說明這種現象。

他說：「這與日本和德國人的文化有很大不同。 日本和德國人都以機械創新聞名。」他說：「我們中國人本應該是工匠，但不知何故沒有那麽好的精神。」