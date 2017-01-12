你們家停電了嗎？設備故障導致周日逾2萬用戶斷電

（編譯 秦孟渝）1月8日，超過2萬戶西雅圖城市之光（Seattle City Light）電力用戶停電，下午3點左右電力全部恢復，停電時長約3小時。根據西雅圖城市之光資料，住在東湖（Eastlake），蒙特湖（Montlake），國會山（Capitol Hill）和弗里蒙特（Fremont）等6個鄰區的居民都受到了影響。默瑟島上超過3.2萬加侖廢水泛溢。

據稱此次停電事件是由於設備故障。但具體原因尚在調查之中。

週日下午仍然有3700戶普吉灣能源局使用者處於停電狀態中。這些用戶大多居住在金郡北部。普吉灣能源局表示此次斷電是由於大風的緣故。除了用戶斷電，這場大風還導致幾處電線杆傾倒。

此次大範圍斷電導致多家商戶關門，在阿拉斯加航空體育館舉行的華盛頓大學女子球隊同加州大學洛杉磯分校的對抗賽也因此推遲，大量球迷在冷風中等待，這場比賽本應全國直播，後被推遲至3時。

周日清早，一輛汽車撞向位於塔克維拉（Tukwila）24街南和南軍民路上的一根電線杆，導致3400戶西雅圖城市之光電力用戶停電。

華大教授寶森·張（Baosen Zhang）表示停電情況不僅發生在西雅圖，也幾乎發生在每個華州城市。西雅圖所在區域時常發生颶風和其他災害，整個電力系統都存在被摧毀的可能性。其次，其他周邊城市，包括西雅圖本地都面臨著基礎設施過於老舊的情況。張教授表示他正與西雅圖電力合作，幫助改善停電后電力恢復響應時間問題。他說：「我們怎麼讓電力恢復更快？ 我們先盡力縮短維修時間，下一步盡力在風暴來臨之前就做好準備。」