今年仍漸進式加息？美聯儲官員稱經濟不會大幅增長

一位立場中立的美聯儲高官預計，未來一年美國經濟將溫和增長，增速大幅提高的預期可能不現實，美聯儲還會以循序漸進的步伐加息。

發表上述言論的是亞特蘭大聯儲主席Dennis Lockhart。他下月將卸任，今年沒有美聯儲貨幣政策决策委員會FOMC的投票權，不過他在决策層屬中間派，觀點以往能代表美聯儲內部大多數官員的意見。下任亞特蘭大聯儲主席明年擁有FOMC的投票權。

當地時間本周一（1月9日），Lockhart表示，美國經濟走出危機的復蘇工作已大體完成，接近充分就業，通脹靠近美聯儲2%的通脹目標，國內GDP年增速大約穩定在2%，官方現在應將注意力放到解决如何促進生産力這樣的長期問題上來。

「未來我們的經濟將處于什麽狀態？這是關鍵問題。今天經濟完全處于溫和增長，在穩步改善。還不够確定經濟是否具備條件迎來持續大幅增長的突破。」

Lockhart接著說，可能需要監管、稅收等其他方面做出改變，這是國會、政府和私人部門更有影響的領域，到了美聯儲和貨幣政策轉而扮演輔助角色的時候。

Lockhart認爲，判斷美國新政府如何治理還言之過早，諸多政策可能會影響到經濟。而美國政府的財政刺激是可能推動經濟上行的因素。Lockhart預計，任何一次加息都會以「漸進」的步伐到來，2017年會加息兩次，也可能三次。

雖然美聯儲重申决策不受政治影響，但最近有迹象表明，美聯儲高官的决策考慮到了特朗普未來執政的寬鬆刺激因素。

去年12月美聯儲會議决定加息25個基點，爲去年首次加息、金融危機以來第二次加息。本周公布的上月會議紀要

顯示，雖然美聯儲再三强調貨幣政策無關政治，但約有一半美聯儲官員做决策時考慮到了未來寬鬆的財政政策。

高盛點評會議紀要指出，去年12月美聯儲鷹派加息在很大程度上是對未來財政政策的反應，絕不僅僅是一項基于純貨幣政策的决策。美聯儲將特朗普未來財政政策的影響考慮在內，將在很大程度上「抵消」特朗普政策對美國經濟和就業的「衝擊」。

上周，今年有FOMC投票權的芝加哥聯儲主席Evans一方面堅持預計今年加息兩次，一方面又表示，若經濟數據比他預期的强，今年加息三次「幷非難以置信」。美聯儲下次加息是在今年3月還是在年中將取决于數據表現和特朗普政府的政策。

本周一稍早，波士頓聯儲主席Eric Rosengren表示，美國經濟取得巨大進步，就業和通脹朝著美聯儲雙重目標前進。美國應采取比過去一年更快的加息頻率。Rosengren長期以來是超級寬鬆貨幣政策的支持者，他現在認爲政策立場應有調整。