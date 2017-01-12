美國郵政於西雅圖發佈雞年生肖郵票

西北地區美國郵政局副總裁Gregory G. Graves（左三）Wing Luke博物館執行總裁Beth Takekawa（右二）等共為雞年生肖郵票揭幕。（SeattleChinesetimes）

（西城時報實習記者劉健/胡沁報導）在中國傳統農曆春節即將到來之際，美國聯邦郵政總局選擇在西雅圖舉行2017雞年生肖郵票的首發儀式。1月5日，在位於西雅圖華埠Wing Luke博物館上演了舞獅賀新春的熱鬧場面，傳統的鑼鼓聲響徹了整個會場。代表2017年的生肖主題郵票-雄雞郵票在此儀式上隆重發佈。

今年的新郵票由華裔插畫家、設計師Kam Mak設計，其形象靈感來自於生肖屬相–雄雞，以及來自傳統的新年習俗–傳遞祝福與祈求好運的紅包。郵票整體以代表吉利的紅色作為底色，周邊以代表財富的金色精細的繪畫著雄雞的圖案以及英文的「農曆新年」和「永遠」的字樣。在郵票的中心，設計師別出心裁的將油畫的雄雞形象置於紅包封上，更將代表中國傳統新年的問候話語「恭喜發財」放與頂部，與底部的梅花樹枝相映成趣。郵票整體表達出「健康，繁榮，吉祥」的美好祝願。

西雅圖中文電台CRS辦公室（Chinese radio Seattle’s CRS office)YIBO LU 在儀式介紹演講中提到，雄雞是十二生肖中第十個屬相，然而雄雞在中國傳統所代表的意義是十分積極與重要的。選擇在亞洲太平洋展館這個充滿中國特色元素的地方舉辦此次活動，也十分應景和喜慶。Wing Luke博物館執行總裁Beth Takekawa說道，農曆新年是家庭團聚的日子,是對於世界各地的華人以及亞裔人士最為重要的節日。新郵票中所傳遞的新年祝福亦是對家庭美滿的美好祝願。

西北地區美國郵政局副總裁Gregory Graves 說到，從2008年開始，十二生肖紀念郵票已經推行第十版。他認為雄雞代表自信，忠誠，晨雞啼鳴代表一日伊始，這樣的形象在紀念郵票上寓意十分美好，希望大家在新的一年裡健康生活，盡情愉悅。

西華報（Seattle Chinese Post）創始人Assunta Ng感謝美國郵政對農曆新年傳統節日的重視。并提及，西雅圖亞洲社區的文化交流日益緊密，這是美國郵政自1998年后，再次選擇在西雅圖地圖發佈新年生肖郵票，此舉對西雅圖華埠發展有著特殊的意義。

與會人員雷小姐說，她在郵局工作，身邊的很多人都喜歡收集郵票。此類具有中國特色的生肖郵票深得外國朋友的喜愛，也更具有紀念意義和收藏價值。