盤點2016：影響中港台的12件「政經」事

1月：「二胎政策」

2016年新年伊始，中國放開生育政策，正式實行「二胎政策」，代表著已實施30多年的「一胎」政策結束。

「二胎」政策指一對夫婦可生育兩個孩子。但超生或者多生依舊面臨嚴格的懲罰。

中國政府估計，「一胎」政策减少了約4億人口。受此影響最大的一代人「80後」對此政策的反應不及預想得強烈。很多人稱因經濟、住房、教育和配套醫療等因素「養不起老二」。

2月：旺角騷亂

9日大年初二凌晨，香港旺角發生警民衝突。起因於政府人員取締春節期間的無牌小販，一些市民及號召香港本土意識的「本土民主前線」等組織前往聲援，演變成警方對空鳴槍、示威者回扔磚頭、焚燒雜物的激烈衝突。過程中包括警察、記者共百餘人受傷，60多人被捕。

大陸低調報道事件，香港特區政府其後定性為「暴亂」，數十人因「暴動罪」被起訴。「本土派」在社會上的能見度大幅提升，本民前成員梁天琦在二月底新界東立法會議員補選獲6.65萬票，為第三高票。

3月：中國兩會

面對經濟下行壓力，2016年全國兩會期間，中國國務院總理李克強設定中國經濟增長區間為在6.5%至7%之間。

中國2015年的經濟增長率依舊位居世界前列，但卻是中國自身25年來最低。

2016年中國國家統計局連續三個季度的報告顯示，中國的經濟增速為6.7%。

4月：「巴拿馬文件」

曝光多國政要或家族離岸資產的「巴拿馬文件」披露了中國現任和前任領導人家族利用「避稅天堂」進行離岸交易。

文件顯示，中國國家主席習近平、中共中央政治局常委張高麗和劉雲山的親屬在「避稅天堂」的公司擔任主管或股東。

文件曝光後，中國官媒稱西方媒體無法擺脫政黨和資本控制。中國官方稱對「捕風捉影」的東西不做評論，而中國媒體有關「巴拿馬文件」的報道則删除了中國部分。

5月：台灣大選

5月20日蔡英文就職為中華民國第14任總統，同時也是華人世界第一位女總統。

蔡英文與副手陳建仁代表民進黨參選，在1月以689萬多票（56.12%得票率）勝選。民進黨也拿下超過半數的立法院席位，形成「完全執政」局面。

蔡英文在就職演說中沒有說「九二共識」，而是以「1992年兩岸兩會會談的歷史事實」稱之，中國政府隨後表示蔡英文沒有明確承認「九二共識」這個國民黨政府執政八年來兩岸交流的互信基礎，稱蔡英文的演講是「一份沒有完成的答卷」。

中國政府先前就放出風聲，稱民進黨政府上台後台灣的外交、兩岸交流可能生變。

6月：銅鑼灣書店店長林榮基爆料

早於2015年11月曝光的銅鑼灣書店事件於這個月份出現突破性發展。一度被中國不明部門拘留的店長林榮基6月16日突然召開新聞發布會，披露自己被所謂的「中央專案組」帶走。

他在專訪時描述了在他被帶離香港之前如何被有關人員跟踪。

中國外交部駁斥林容基言論，稱辦案單位為浙江寧波警方；中共《人民日報》旗下《環球時報》連續發文批評香港從未向大陸移交犯罪嫌疑人，港府繼而與北京展開磋商。

銅鑼灣書店事件實際上成為了2016年纏繞中英關係的主要事件之一。1月份，時任英國外相哈蒙德訪華時與中國外長王毅公開交鋒，王毅評論涉案書店股東李波的一句「首先是中國公民」引起香港廣泛議論。

倫敦外交部其後在提交議會的《香港半年報告》中批評李波事件「嚴重違反」1984年《中英聯合聲明》，李波繼而現身香港鳳凰衛視，宣稱將放棄透過「居英權計劃」取得的英國公民身份。

7月：「南海仲裁案」

荷蘭海牙常設仲裁法院宣布，中國聲稱擁有南海主權的歷史證據以及所劃定的「九段線」地圖沒有法律依據。仲裁結果對中國不利，中國采取「不接受、不參與和不承認」的態度。

隨後中國的互聯網上掀起一片愛國熱潮，甚至抵制菲律賓芒果和美國肯德基的聲音。

三個月後，菲律賓總統杜特爾特變身「首席和事佬」訪華，並對中國的國家媒體表示： 「為一片水域而起刀兵，毫不足取。」隨後中國取消對菲律賓一些農產品的進口禁令。

8月：里約奧運

巴西里約奧運會，中國隊所得金牌數被英國超越，落至第三。雖然表現不如預期，且游泳選手孫楊陷入「禁藥」疑雲，但女排睽違12年再度奪金、以生動表情說出用了「洪荒之力」游泳的傅園慧、羽球男單李宗偉與林丹激戰最後敗於諶龍，都是難忘的激動時刻。

台灣（中華台北）隊以舉重選手許淑淨奪一金，射箭、舉重拿下二面銅牌。

9月：烏坎村長「受賄遭判刑」

8日，由村民「民主直選」選出的中國廣東汕尾陸豐烏坎村村長林祖戀（又名林祖鑾）被控受賄，被判監禁三年零一個月。

林祖戀是2011年烏坎村民為土地維權抗爭的領袖，其後村民投票選出村委會，林祖戀當選村委會主任。2016年6月林祖戀被當局帶走，村民連續80多天舉行遊行，要求釋放林祖戀。

9月13日凌晨，防暴警察攻入烏坎村，抓捕十多名「涉嫌聚衆擾亂公共場所秩序、交通秩序等犯罪」的烏坎村民，村民形容官方這次是「瘋狂打壓」。

烏坎村體現出「中國基層民主的可能性」生長與衰落的過程。

10月：六中全會確定「習核心」

在為中共十九大謀篇布局的十八届六中全會上，習近平被正式確定為「核心」。這意味著習近平正式確立了其在中共領導層的核心地位，也意味著「江核心」時代的結束。

2016年開年中國部分省份就喊出「習核心」的政治話語，紛紛表態效忠。

11月：人大釋法

香港立法會新科議員游蕙禎、梁頌恆宣誓就任時，因宣揚「港獨」且用侮辱性詞匯宣讀誓詞而被判宣誓無效。行政長官梁振英聯同律政司就兩人應不能再次宣誓申請司法覆核。

在高等法院宣判前的11月7日，中國全國人大常委會通過對香港《基本法》有關條文的解釋，被認為等同判定了兩人宣誓無效，喪失議員資格。

目前這起司法覆核案正等待法院批准終審上訴。

人大釋法前後，香港發生大規模「反釋法」、「撐釋法」游行。人大釋法引發香港司法獨立性是否被中央政府干預的爭論。

游蕙禎、梁頌恆與其他四位議員被視為是9月立法會選舉中的「本土派」、「自决派」議員。

12月：特朗普蔡英文通電話

2日，美國總統當選人特朗普與台灣總統蔡英文通電話。這是1979年美台灣斷交以來，第一次有美國在任或候任總統與台灣領導人直接對話。

在十多分鐘的電話中，兩人談了「密切的經濟、政治以及安全聯繫」。

白宮表示事前不知情。特朗普事後發推特回應稱「美國賣了許多武器給台灣，為什麼我連一通電話都不能接？」

中國稱通電話是「台灣方面搞的一個小動作，根本不可能改變國際社會已經形成的一個中國格局。」

特朗普又說：「如果我們不跟中國在其他問題上做交易——這包括貿易——我不知道我們得受制於一個中國政策。」

中國官媒則回應：「一個中國政策是不能買賣的」，「一旦特朗普公開拋棄一個中國政策，台海哪裡會有什麼籌碼，這裡將出現真正的風暴。」