又一汽車業巨頭向特朗普「低頭」 豐田擬在美投資100億美元

距離特朗普炮轟汽車業製造商不足一周，繼菲亞特克萊斯勒之後，日本汽車業巨頭豐田也表示，將在美國大手筆投資。

據BBC報道，本周一（1月9日）出席底特律汽車展期間，豐田北美區CEO Jim Lentz宣布，未來五年，豐田將在美國投資100億美元。Lentz說，這是豐田現有戰略的部分舉措，和候任美國總統特朗普無關。

不過，Lentz宣布决定四天前，特朗普剛剛在Twitter上點名威脅豐田，發帖稱「豐田汽車說要在墨西哥Baja建設一個新工廠，爲美國製造卡羅拉汽車。沒門！要麽在美國建廠，要麽付高額的關稅。」

那是特朗普上周第三次向汽車製造商開炮。上周早些時候，福特和通用也曾受到特朗普的Twitter發帖批評。

面對特朗普的公開指責，上周兩家業內巨頭福特和菲亞特克萊斯勒先後采取行動。福特取消了投資16億美元在墨西哥建設新廠的計劃，同時擴充在美國的生産綫。

菲亞特克萊斯勒則是宣布，將在2020年前投資10億美元用于美國中西部兩座工廠的設備及現代化升級，將創造2000個生産相關的工作崗位。

此外，中國電商巨頭阿裏巴巴也有望在特朗普執政期間爲美國帶來大量工作機會。

華爾街見聞稍早援引媒體消息稱，阿裏巴巴董事局主席馬雲會見特朗普時透露了最新的美國擴張計劃，包括未來五年在美國創造100萬就業崗位。

但也有不畏懼特朗普重稅威脅的車商。BBC周一稍早報道，特朗普對美國進口汽車懷有敵意，德國寶馬公司却表示，他們「絕對」會在墨西哥花費10億美元新建一座工廠。