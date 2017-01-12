美國德州參議員州長在休斯敦會見蔡英文

美國得克薩斯州參議員克魯茲和得克薩斯州州長阿博特星期日（1月8日）在休斯敦會見了過境美國的台灣總統蔡英文（REUTERS）

美國得克薩斯州參議員克魯茲和得克薩斯州州長阿博特星期日（1月8日）在休斯敦會見了過境美國的台灣總統蔡英文，預料此舉將引起中國方面的不滿。

雖然台灣領導人在過境美國時同美國國會議員會面並不是不同尋常的事情，但是由於美國當選總統特朗普上個月同蔡英文通電話令中國方面憤怒，目前存在著緊張氣氛。特朗普同蔡英文通電話打破了數十年來美國領導人所奉行的不與台灣領導人直接對話的慣例，令中國當局對美國新政府是否能奉行「一個中國」的政策感到擔憂。

代表得克薩斯州的共和黨參議員克魯茲說，一些國會議員收到中國領事館的信件，要求他們在蔡英文過境時不要和她會面。他說，「中華人民共和國應該明白，在美國，是否會見到訪者由我們自己作决定。」

他還說，「這不是關於中華人民共和國的問題，而是關於美國和台灣關係的問題，台灣是我們依法需要保護的盟友。」

美國在1979年斷絕同台灣的外交關係，轉而同中國大陸建交，並承認中國所奉行的「只有一個中國，台灣是中國一部分」的立場。

蔡英文此次前往中美洲國家洪都拉斯、尼加拉瓜、危地馬拉和薩爾瓦多訪問，去程在美國休斯敦過境，返程在美國舊金山過境。

北京此前曾敦促美國不要允許蔡英文在美國過境。

克魯茲說，他和蔡英文討論了改善雙邊關係和加强雙方貿易合作的問題。得克薩斯州州長阿伯特通過社交媒體說，他也在星期日同蔡英文會面，討論了「擴大貿易和經濟機會」的問題。