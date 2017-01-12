馬雲會見特朗普 承諾為美創造100萬個工作崗位

中國電商阿里巴巴集團董事局主席馬雲在紐約特朗普大厦，針對阿里巴巴對美投資擴張計劃與美國候選總統特朗普進行會談(Getty Images)

美東時間1月9日周一早，美國候選總統特朗普對媒體表示，和阿里巴巴主席馬雲進行了一場「Great Meeting」非常棒的會談。

中國電商阿里巴巴集團董事局主席馬雲在紐約特朗普大厦，針對阿里巴巴對美投資擴張計劃與美國候選總統特朗普進行會談，本次會談重點討論發展中小企業，幷承諾未來5年將為美國創100萬個工作崗位。

馬雲對紐約記者表示，阿里巴巴的此輪擴張將主要聚焦美國中西部的中小企業群體，其主要産品包括服裝，酒和水果。阿里巴巴希望為美國一百萬個中小企業提供支持，幫助美國農民，美國的中小企業通過阿里巴巴平臺接觸到中國市場和亞洲其他國家的市場和其消費者。為什麽呢？因為阿里巴巴在亞洲市场非常之大。

會談結束，在特朗普大厦一樓大廳中，特朗普和馬雲共同接受記者採訪。記者追問特朗普此前對中國貿易的批判，對中國進口産品徵收關稅，以及公開批評過阿里巴巴集團等問題時，特朗普對每一個問題都給予了同樣的回答：「你這個問題，下次找時間再說。」

除此，特朗普對記者表示：「我和Jack Ma進行了一場非常棒的會談，他是一位很棒很棒的企業家，世界最棒之一。Jack Ma是愛美國，愛中國的。我和Jack將致力在美國開創更大的事業。」

隨後，特朗普離場，馬雲繼續答記者問。馬雲進一步表示，中美關係將會更加密切，會强有力的結合在一起，彼此也會更為友好。中美兩方的大門是為彼此敞開的，可以共同探討中美關係和貿易問題。

同時，馬雲表示，「特朗普非常聰明，思想開通，會想聽我的意見。我表達了我的觀點，比如如何改善貿易，特別是改善中美兩方的中小企業貿易。特朗普表達了他的擔憂和其設想的解决辦法。但核心是他是有意願和中國溝通的，也希望和阿里巴巴溝通合作的。」

美東時間周一，阿里巴巴上漲1%。