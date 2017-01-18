東學西漸–社區大學如何影響你的大學進修之路

美國學制當中，社區大學(community college)可算是一個非常特別的產物。它為學生提供副學士(associate degree)及職業導向課程，無論是學校還是課程本身都選擇繁多。在社區大學讀書最大的好處就是可以用比較便宜的學費，修讀大學的必修課程，再把學分轉到心儀的大學。這樣可以省下不少學費。在社區大學也容易結識到一班志同道合的朋友，互相激勵考入心儀大學。隨著來自亞洲的學生和家長對社區大學認識加深，這些社區大學也招收越來越多國際留學生，學生之中也的確是以中國留學生佔最多。筆者這次訪問了幾位同學，希望了解他們從社區大學考入美國排名前20大學的經驗，藉此討論社區大學中的學習應該如何看待。

閱讀這個專欄的讀者，或者大部分都對西雅圖地區的大學感興趣。陳同學和葉同學兩位，分別從Skagit Valley Community College和Shoreline Community College考入華盛頓大學西雅圖分校，是同學眼中的天之驕子。他們認為社區大學讀書要取高的分數相對大學容易。因此，陳同學和葉同學表示在社區大學讀書GPA分數一定要夠高，否則難以考入心儀的大學。這一點對留學生特別重要，因為美國本土大學並沒有要求一定要取錄國際留學生，因此，擁有美國身份的學生從社區大學考入本土大學其實競爭較少，比較容易。陳同學和葉同學兩位都認為考試分數比課外活動重要，這一點或許與大學其他種類的收生或者找工作不一樣。學生一定要在學業多加苦工。

考入心儀大學的另一要點是特別注意社區大學和哪些大學有聯繫或者夥伴關係。一般而言，大學會會優先取錄有夥伴關係的社區大學學生。如果可以的話，家長和學生的前期留學準備工作應該包括調查社區大學與大學的聯繫，再從而挑選社區大學，令學生入讀心儀大學更加容易。

在西雅圖地區入讀社區學院的學生，或許有不少都對加州的大學感興趣。的確，加州公立學校體系成熟，整體來說每所分校在美國排名相當不錯。成功考入加州大學柏克萊分校的曾同學表示，加州大學的報名限期一般較西雅圖地區的大學早，學生一定要留意，切勿錯過限期。如果要在西雅圖的社區大學考入加州的大學，最好提前一至兩個學期準備。學生亦要特別注意自己修讀的學科，分數是否可以轉到加州的大學。跨州報考大學難度相對較高，社區大學也一般是跟其所在州份的大學有聯繫，因此有志跨州入讀大學的學生，分數一定要非常高。

作者簡介：

michelleMichelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。