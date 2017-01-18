黑裙放入死海浸泡兩年後的藝術作品

藝術家 Sigalit Landau出生於聖城耶路撒冷，雖然成長於倫敦和費城，但她對於故鄉的死海卻有著特殊的情感。「我從小就將那片海視作我的天地，」她說道，「我們一家人常去那兒過周末，它是我生命中不可或缺的一部分。」

自2005年起，Landau的作品中就時常以這片海拔極低、鹽度極高、浮力極大的湖泊為創作素材，這使她的作品有著獨特的聲學和美學價值，以及些許超脫凡塵俗世的內涵。

她的最新作品「海鹽新娘」（SaltBride）正是大自然神奇力量的產物：樸素的黑色長裙像是由時間雕刻成的的雕塑，浸沒在死海中，任由那比淚水更咸澀的海水析出白色結晶，逐漸掛滿衣物。

「那片海總是十分迷人，它周圍的結晶尤為如此。既像純白的牛乳，又像晶瑩的雪花，」Landau如此解釋。2014年，該長裙在死海中歷經三個月的浸潤，湖中的高鹽度物質逐漸在表面凝結成天然晶體。

Landau和她的夥伴 Yotam From用攝像機記錄下了長禮服蛻變的光影。近日，與原作同等大小的攝影作品已在倫敦Marlborough Contemporary畫廊與公眾見面。對於Landau而言，這件禮服的創作與攝影作品別無二致，其最終成品都需要歷經時間的洗禮和液體的浸漬。

「海鹽新娘」共包括八幅攝影作品，象徵著 Leah身縛鬼魂的黑色長禮服轉化成結婚禮服的過程。透過照片中渾濁而又閃著微光的湖水，漂浮的長禮服有如童話故事中那般輕盈，這與Landau如此極端的工作環境形成了鮮明的對比。

她承認：「在死海工作是十分困難的一件事。工作室的運作需要大量的團隊協作，因為創作太具挑戰性，有很多出乎意料的事情發生。」多年來，Landau已經對這片水域了如指掌，她知道一年中結出完美晶體的最佳時機和地點。

長裙表面縫有一層網狀織物，為鹽水結晶提供了絕佳的附著點。此外，水中設有特殊結構，足以支撐長裙浸水後增加的上百磅重量。為拍攝長裙在水中變化的影像，Landau的夥伴 From必須身負150磅的重物才能穩定在低於水下15英尺的區域。當結晶過程完成時，長裙由於過重而無法提出水面，因而如今仍有些殘缺部分留在水下。而後，他們創作了較之稍小的伴娘禮服雕塑品。