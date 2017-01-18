中國必須遊玩的地方4 — 鳳凰古城

鳳凰，中國最美麗的小城。碧綠的沱江從古城牆下蜿蜒而過，疊翠的南華山麓倒映江中。岸邊的吊腳樓錯落有致，綠樹蓊蓊；撐一把油紙傘，攜手愛人在雨中漫步，眼前的美景幽靜而安閒；在這裡，山是青翠的，水是靈動的，陽光是溫暖的，身處其間，每一顆被愛情浸潤的心靈快樂飛揚。

交通：

飛機——可先乘飛機到達懷化，再乘車前往鳳凰。現已開通懷化—長沙、懷化—廣州、懷化—北京等航班。

火車——可先乘火車到達吉首或懷化，再乘客車去鳳凰。

汽車——吉首、懷化、張家界均有班車發往鳳凰。鳳凰也是懷化、吉首、貴州銅仁三地之間的必經之路。

計程車——起步價5元/2里。

飲食：鳳凰古城美食以酸、辣為主，特色菜有：血粑鴨、酸湯魚、牛肝菌炒肉、酸白菜豆腐湯、筍子炒肉、臘肉炒蕨菜、麻辣鱔絲、爆煙肉、麻辣雞丁等，野菜的味道也是一絕。

住宿：鳳凰的住宿分為賓館酒店和家庭客棧兩類。臨江客棧房價在80-120元/雙人間左右，不臨江的在50-80元/間左右。黃金周期間家庭客棧房價是平時的5倍左右。

特色商品：土特產品有蕨菜、山竹筍、天然松菌油、牛肝菌、臘乳豬、苗家臘肉等。具有苗族特色的工藝品如花帶、銀飾、蠟染等。

特色活動：晚上八點鐘左右，可以在篝火塘觀賞苗族、土家族民族民俗歌舞表演或在萬壽宮觀賞大型篝火晚會。

注意事項：不要打張開的傘進別人的家；不要隨便踩別人家的門檻；到別人家作客男女不能同房住宿；到苗族家裡做客不要踩人家的三腳架，不要坐正堂主位(神龕方向)；苗寨、土家山寨裡不要隨便吹口哨。