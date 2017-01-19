【新劇推介】

The Young Pope 少年教宗

類型：劇情

頻道：HBO

首播日期：01/15/2017

由英國 Sky Atlantic，美國HBO及法國Canal+聯合製作， Paolo Sorrentino 執導，《少年教宗》以虛構角色Lenny Belardo (Jude Law飾) 及手法講述教宗十三世充滿爭議的一生。作為第一位美裔教宗，Belardo 性格複雜而矛盾，常徘佪於反啓蒙主義與對窮弱者的同情心之間。他擁有至高無上的權力卻堅決抵抗梵蒂岡教廷，角色的強大在於自身對力量的權衡。導演Sorrentino 指這只有十集的迷你系列關於：「上帝存在及缺席的明顯跡象；信心是如何被尋獲和失去；聖潔是如此偉大，當你與試探鬥爭時，你是無法忍受的而你所能做的就是屈服於他們。天主教會首領的巨大責任及作為平凡人被命運（或聖靈）選擇時所受的苦難的內在斗爭；及如何在一個國家的教義和道德上處理和操縱權力，又能無私地愛護鄰居。」

【熱播電影推薦】

Split 分裂

類型：恐佈/驚悚

導演：M. Night Shyamalan

上映日期：01/20/2017

《分裂》是由M. Night Shyamalan 編導的2016年美國心理恐怖片，這電影被描述為2000年《Unbreakable》的主題續集，環繞性格分裂症同內心對未知的恐懼。該片在上年九月Fantastic Fest上首播，並將會在本月20日正式上映。故事始於三位青少年女孩在一個生日派對後被綁架，並被鎖在密室之中。綁匪Kevin (James McAvoy 飾) 時而兇狠，時而溫柔，上一分鐘他是一個九歲的男孩，下一秒他行為形像女性，女孩們發現存在 Kevin 身體內的是具有23個人物個性。為了逃脫，她們想盡辦法在他第24個性格「野獸」出現之前說服 Kevin。

【新專輯推薦】

Mitski 《Puberty 2》

評分：86

風格：Indie Rock/ Indie Pop

廠牌：Dead Oceans

《Puberty 2》是美國獨立搖滾音樂家Mitski的第四張專輯，由Dead Oceans Records 於2016年6月17日發行。專輯由Patrick Hyland獨家製作， 專輯發行後受到廣泛的讚譽，許多評論家讚揚Mitski 的情感交付和抒情複雜的主題，包括渴望，愛，抑鬱症，異化和種族身份。紐約時報在曾經一次專訪中形容她的聲音是「令人印象深刻的D.I.Y. 龐克和獨立搖滾樂」。從以前的三張作品獲得靈感，Mitski 指對比以往的專輯《Bury Me》 及 《Makeout Cree》，今次著重在創造新的歌曲。