貫徹西雅圖之心 2016 年最優秀企業之選

文 Zita Lam 圖 Jocelyn Chui

西雅圖良好商業網絡 (Seattle Good Business Network) 是一個由居民、本地企業、非營利組織和市政機構組成的聯盟，目的為聯繫和鼓勵本地購買、生產和投資的概念，了解不同人在當地經濟中的角色，以締造一個充滿活力，繁榮和快樂的社區。

今年乃是西雅圖良好商業網絡第一年舉辦「Chinook Book呈獻西雅圖之心」頒獎典禮 (Chinook Book Heart of Seattle Awards) ，旨在彰表西雅圖的零售和服務業務，為良好的業務設定了專業標準。在2016 年秋天，網絡收集了近 500個提名，最終透過公司即時影響評估 (B Corp QIA)和 Chinook Book 評分標準選出15 個表現最好的企業，它們不但擁有符合道德的商業實踐理念，還獲得員工及客戶的熱愛，而排名前四的提名者則在上星期四 (12日) 的發布會上領取西雅圖之心獎項。

典禮於 The Fremont Foundry 舉行，請來KEXP的 DJ Chilly 點播音樂，令現場熱鬧的氣氛加倍昇華。有多於二十個本土飲食攤位分別座落在會場不同樓層，包括提供小食的Bastille Cafe & Bar, Chaco Canyon, 及 Agua Verde；新鮮本地生蠔的Hama Hama；自家釀酒廠的Elliott Bay Brewing Company 及 Outer Planet Craft Brewing；葡萄酒和有機伏特加蔓越莓雞尾酒的Bluewater Distilling；以及一個非同凡享的巧克力享受 Theo Chocolate 和 Hot Cakes。

就在一眾杯酒言歡之間，大會宣報四名通過嚴格指標和公眾投票的西雅國之心獲獎者為Central Co-op, Bartell Drugs, Molly Moon’s Homemade Ice Cream和 Chaco Canyon Cafe。而同樣被獲提名的企業為：8 Limbs Yoga Center，Acme Farms + Kitchen，Agua Verde Cafe，Bootyland Kids，Carl’s Cutting Board，Green Bean Coffeehouse，Greenwood Hardware，Retroactive Kids，Seattle ReCreative ，Teadora 和 Tutta Bella Neapolitan Pizzeria 。