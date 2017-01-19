經濟學家：儘管政治不確定性加大 西雅圖區域經濟前景樂觀

（Grace Qin / Vicky Qiao報道）1月12日，第45屆年度經濟預測會議（45th Annual Economic Forecast Conference 簡稱：EFC45）在西雅圖市威斯汀酒店開幕。會議由西雅圖&金郡經濟發展協會（Economic Development Council of Seattle & King County 簡稱：EDC）舉辦，主題為「商業不設限（Business without Boundaries）」。此次盛會充分展現了大西雅圖地區經濟生態系統獨特的多元化，其創新與合作精神在業內形成了良好的口碑。儘管在全國範圍內，對未來政治與經濟發展方向的不確定性形成了主流思潮，但45屆經濟預測會議還是對2017年地區與全國經濟發展做出了樂觀估計。

西雅圖&金郡經濟發展議會主席泰瑞•丹尼詩（Terry Danysh）提出：「金郡地區經濟發展模式已經完成轉型，從不同產業獨立作業到各個產業鏈之間相互協作。例如大數據與健康醫療，清潔科技與建築產業；科技與航空，航海。這種多元化和各產業間相互協作的現狀利於我們融入當下經濟環境，也利於我們成為更具有活力的全球經濟中心之一。」

與會經濟學家表示，至少在未來幾年地區經濟發展呈樂觀趨勢。雖然一些現實困境仍然存在，例如西雅圖地區對外貿依賴性過強，以及聯邦層面的政治不確定性加強，但地區本身經濟潛力會克服這些困難。本地關鍵產業例如航空科技主要依賴國際客戶，不會受到過多外界政治環境影響。

美國銀行總經理兼投資戰略部主任卡琳·金姆博（Karin Kimbrough）認為2017年國內生產總值（GDP）會加速增長，潛在財政刺激和持續用於基礎設施方面的支出可能會帶來更高的通貨膨脹率和加息，她預計2017年加息可能會超過2%。近8年來美國經濟持續增長，強勁的消費促進經濟加速發展。她說：「2017年,我們會繼續尋找好的機會推動資本支出；建立工廠；購買設備、軟件和知識產權。」

午間，州長杰·英斯利發言：「創新是華盛頓州的經濟驅動力，它給予我們在世界各地都具有競爭優勢。——無論它是來自於某一個剛剛成立的初創企業或是我們前100強企業的其中之一，」他繼而說道，「我們都必須盡可能的繼續投資我們的人民和基礎設施建設，以確保西雅圖在未來幾年繼續繁榮下去。」

「技術行為作為一個催化劑貫穿在各大行業中，促進就業，」金郡行政官員道•康斯坦丁（Dow Constantine）說道。「無論是航空航天公司正在採用的先進生產技術，還是正努力尋找治愈癌症方法的尖端研究机构，新技術的不斷注入已然提高了金郡的就業。」

普吉灣商業雜誌（The Puget Sound Business Journal）的年度執行大獎頒發給了Expedia的總裁以及首席執行官達拉·克斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）。在會議午宴期間，經濟發展協會頒布了兩項經濟發展冠軍獎項。試金石（Touchstone）公司榮獲了2016年NAIOP商業房地產開發協會的最高榮譽，年度開發商和私營部門獎，這是一家成長於本地的企业，擁有西北分公司。創新三角區公司(The innovation triangle)立足於貝爾維尤，柯克蘭以及雷德蒙德3個城市，這次捧得了公共部門獎。

「創新三角區是一個激動人心的例子，它向人們展示了當城市之間相互合作時會發生哪些可能，」普吉湾能源公司高級副總裁，首席客戶服務官菲力·伯西（Phil Bussey）說道：「我们在發掘和吸引新的科技公司方面具有著巨大的潛力，這也對西雅圖&金郡地區的創新生態系統產生了積極的影響。」

作為西北太平洋地區最大的经济預測活動，經濟發展協會的經濟預測會議每年都會吸引來自公共以及私營部門、教育機構，勞工以及非盈利組織的上百個地區的領袖們，他們有興趣向先進的地區學習，並與其他的西北團體及商業領先者們進行交流。參與者們可以從國內知名的專家們的預測中深入了解我們地區正在面臨著的至關重要的經濟問題。第45屆經濟預測會議現場座無虛席，贊助再創新高，超出前一年的雙倍之多。

「這45年來，經濟發展理事會已經集合了區域思想領袖們以及國內知名的經濟學者們給西北最大的經濟預測會議。」經濟發展理事會總裁，首席執行官蘇珊娜·艾斯蒂（Suzanne Estey）說道。「我們慷慨的贊助商們對經濟發展協會全年的工作所做出的投資是至關重要的，他們或多或少的幫助了本地企業發展，以及為金郡創造出更多的就業機會。」