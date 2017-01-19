金郡推出餐館評級系統 以emoji表情體現評級

從本週二（1月17日）開始，西雅圖和金郡食客將能更加準確地瞭解本地餐廳的食品安全情况。通常每家餐廳都應該向顧客證明自己在食品安全檢查中的違規情況，這次金郡決定升級評估系統，用emoji體現。西雅圖&金郡公共衛生處（Public Health Seattle and King County ）17日正式公布了新的餐館評級系統，評估金郡多地，多達11000多家餐館在食品安全檢查中的表現。

新評級系統將反映餐館在一些重要領域的表現，如適當控制食物的溫度、采用安全的處理食物方式等。届時，每家餐廳都必須將評級懸掛在鄰近入口的窗戶明顯位置，用emoji表情顯示餐廳評分。

餐館的評級共分為四個等級，幷以不同的顔色和emoji表情體現：

一是優秀（Excellent），以深綠色和大笑表情體現，表明該餐館在最近四次檢查中沒有或幾乎沒有嚴重違規行為；

二是良好（Good），以淺綠色和開心表情體現，表明該餐館在最近四次檢查中有幾次嚴重違規行為；

三是還可以（Okay），以黃色和微笑表情體現，表明該餐館在最近四次檢查中有多次紅色嚴重違規行為；

四是需要改進（Need to Improve），以灰色和悲傷表情體現，表明該餐館曾於去年被衛生部門要求停業，或是需要多次複查以加强食品安全。

民衆可以編寫手機短信「king food」發送至468311，獲取更多關於新評級系統的信息。信息包括英語、西班牙語、簡體中文、繁體中文、韓語等八種不同語言版本。

金郡執行官道·康斯坦丁於17日上午在位於第35大道的餐館「西西雅圖魚屋」（West Seattle Fish House）為新的評級系統和最終設計揭幕。

一位本地律師比爾·馬勒（Bill Marler）表示，在代理過上百起因食品安全引起的疾病案件後，他認為這個評分系統可以很好地幫助顧客判斷。他說：「公衆瞭解越多信息越好。這個舉措很好，很高興西雅圖和金郡這麼做。」

金郡是全美第一個將食品安全評級分為4項而不是1項的郡縣。