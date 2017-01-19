華盛頓州司法部稱將加倍嚴控槍支武器

(編譯：劉健）華盛頓州司法長鮑勃•費格遜（Bob Ferguson）近期介紹了兩項新控槍法案。

費格遜在介紹中提及，華盛頓州司法部將履行承諾，引入禁止售賣殺傷類武器及高容量彈匣的控槍法案。此外，司法部還將提出其備份法案，該法案將要求更嚴密的購槍背景調查。然而一名共和黨成員認為通過其控槍法案將困難重重，或將無法通過。

其備份法案將要求創建一個新的槍支許可證，這和手槍執照十分類似。如果實行新備份法案，將要求購槍人士需滿21歲或以上，而目前的購槍年齡限制為18歲。

此外，其二級法案將會禁止如型號AR-15 類別的武器流通，同時限制子彈彈匣最多容納10發子彈。而在目前，華盛頓州并沒有限制彈匣容量的法案或條例。

在擬定法案的過程中，費格遜提及在Mukilteo發生的19歲青年用型號為AR-15的槍支射殺三人的慘案:「為了杜絕此類慘案的再度發生，採取行動去禁止殺傷類武器刻不容緩。我有責任去保護公眾以及維護憲法。我尊重憲法第二修正案攜帶武器的公民權利，我的提案是為了禁止那些最致命的殺傷類武器。」費格遜宣稱，如果控槍法案順利通過，將於今年9月開始執行。

對於槍支禁令，Pinto’s 槍支店店主戴安娜•平托有不一樣的看法。「殺傷性武器看起來可怕，但是有很多槍支并不應定義為致命殺器。如果人們都不能購買此類武器來保障自己的安全，他們或將去不合法的渠道購買武器。這樣的後果是不堪設想的。」