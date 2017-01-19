陸奇出任百度新總裁 被稱「微軟最有權勢華人」

中國互聯網公司百度17日宣布，任命陸奇為百度集團總裁兼首席運營官（COO），負責產品、技術、銷售、市場和運營，立即生效。

去年9月，陸奇從微軟全球執行副總裁職位離職，外界猜測不斷。陸奇是在美國科技行業中擔任最高管理職位的華人，被稱為「微軟最有權勢的華人」。

百度公告中提到，百度現有各業務群組及負責人都將直接向陸奇匯報工作，包括搜索公司總裁向海龍、技術體系和新興業務群組總裁張亞勤、高級副總裁朱光攜金融業務群組、高級副總裁王勁攜無人駕駛事業部和首席科學家吳恩達帶領的人工智能技術團隊。可以說，這是百度歷史上最大的一次放權。

百度董事長兼CEO李彥宏盛讚陸奇，稱他是在全球科技界都享有盛譽的傑出管理人才，同時，陸奇還是人工智能領域世界級的技術權威。

針對這一任命，李彥宏表示，百度已經決定將人工智能列為公司未來十年最重要的戰略方向，而要落實這一戰略就需要不斷吸引世界的一流人才，陸奇的加盟將極大地確保這一戰略得以順利實現。

陸奇對百度的人工智能戰略方向深表認同，稱：「李彥宏將人工智能定為百度未來十年最重要的戰略方向是極富遠見且非常正確的決定，對於承擔具體管理、執行和落實這一戰略的重要職責，我深感責任重大；同時對於有機會幫助百度成為人工智能時代的世界級科技巨頭，我感到非常興奮。」

有分析認為，陸奇加盟百度，會加強人工智能大戰略，帶來對技術人才和復雜大公司管理經驗，帶進來矽谷工程師文化、弱化銷售文化。

近一年來，李彥宏多次在公開場合提及人工智能，並希望在這一領域上有所發力。在移動互聯網時代百度優勢漸失的背景下，人工智能領域的角逐或許將會是科技巨頭們的下一個戰場。

百度去年因魏則西事件、民營醫院「莆田系」虛假廣告等負面事件陷入論漩風暴。

陸奇於2008年加入微軟，先是負責微軟的搜索業務，後來擔任執行副總裁。陸奇據稱是微軟CEO納德拉（Satya Nadella）最喜歡的副手，曾是微軟四大業務部門負責人之一，掌管一支3000至5000多人的技術團隊，並直接向CEO納德拉匯報。

陸奇畢業於復旦大學，獲學士、碩士學位，此後就讀於卡內基梅隆大學，獲計算機科學博士學位。他在1998年加入雅虎，曾任搜索與廣告技術集團高級副總裁，負責開發網絡搜索和商業化平台，並在2007晉升為雅虎執行副總裁，2008年8月離開雅虎。