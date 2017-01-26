【新劇推介】

Beyond 超越

類型：科幻/懸疑

頻道：Freeform

首播日期：01/02/2017當Holden 在12年的昏迷中醒來，在一片渾沌之中，他發現自己除了擁有新能力，並牽涉在一個危險的陰謀內。他必須弄清楚在過去的十幾年間到底發生什麼事，然而自己如何在一個新國度裡生存。或許在所有疑難中首先要解答的問題是，他為什麼會昏迷12年，而Holden 最後的記憶裡他還是一個小孩，此時神秘的Willia 警告他千萬不要相信任何人。

【熱播電影推薦】

A Dog’s Purpose 為了與你相遇

類型：科幻/劇情

導演：Lasse Hallström

上映日期：01/27/2017由2010年同名小說改編而成，電影以狗狗第一身（Josh Gad 聲演）講述通過與主人相處的笑與淚，從而尋找牠存在的意義。牠的故事不因短暫的生命停止，反而經歷了多次的輪迴冒險，牠曾經是流浪狗、黃金獵犬、牧羊犬，然後搖身一變成為拉不拉多。生命似乎為牠劃好道路，準備讓牠和遇過的人學上一門重要的課。

【新專輯推薦】

Anna Meredith《Varmints》

評分：83

風格：Art Pop

廠牌：Moshi Moshi

《Varmints》 是英國作曲家和電子音樂家 Anna Meredith 發行的首張專輯，以結合古典及當代音樂元素為名的Meredith ，在2016年獲得了蘇格蘭年度最佳專輯獎。在專輯第一首歌曲 “Nautilus”裡以一個強烈而複雜的樂譜帶聽眾到她的世界，然而在一種容易辨認的風格下，Meredith 充份利用11首歌的時間去進行喧鬧及節奏平衡的實驗。有評論指她的音符混亂無常，有些卻讚美她的創新與潮流觸覺。