三棲全能藝人 胡渭康獨家專訪

（晶晶獨家專訪）「小虎隊」成員之一，《愛。回家》的「招偉」，他就是胡渭康，一個敬業樂業、熱愛音樂的三棲藝人。

停不了的歌

胡渭康1月8日在西城開演唱會前夕，製作人Mi Po Seto在Alice Fusion Bistro 舉辦胡渭康簽名會，讓粉絲與偶像零距離接觸，大約六十名西城粉絲無懼嚴寒出席簽名會，胡渭康用自己的手提電話與粉絲們玩自拍，談笑風生的言談舉止已令粉絲們著迷。當晚他沒有唱歌，但來自溫哥華的黃雅暖和加州的方蕙芬，肚皮舞天后Shiori即席為觀眾表演，西城歌王歌后更不甘示弱大展歌喉，美食加美酒令當晚的簽名會高潮迭起。音樂聲和歡樂聲匯聚一堂，胡渭康停不了的演唱會從那刻開始。

踏入娛樂圈

胡渭康的音樂天分極高。當他二、三歲時，母親與朋友打麻雀，聽到他跟著唱機一字不漏地唱顧媚的《不了情》。為栽培他，母親特意請了一位音樂老師教他唱歌。82年，15歲的他，與一班同學看到海報招聘《第一屆新秀歌唱大賽》，立刻萌生加入娛樂圈的慾望。參賽中，他選唱《萬里長城》，雖然沒有得到任何名次，但華星唱片公司簽他成為合約歌星，並與同期參加歌唱比賽的梅艷芳結為好友。83年，唱片《心債》獲白金唱片。同年擔任香港電視史上第一個MTV節目《停不了的音樂》和《新地任你點》的節目主持人。84年，日本的苦柿隊組合非常受歡迎，公司決定找三位外型清新和英俊的男孩組成「小虎隊」分別為胡渭康、林利和蔣慶龍（後離隊，由孫明光替補），他們平均身高六尺左右，載歌載舞，憑著《忍著淚說Good Bye》和《新紮師兄》的主題曲《伴我啟航》火速爆紅。1985年，與日本組合少女隊合作拍攝電影《青春節拍》。「小虎隊」紅極一時，可惜只有短暫一年左右的光景。後來，胡渭康作個人發展，86年，在日本東京音樂節榮獲《亞洲特別獎》和《最佳台風獎》。89年，香港亞洲電視的《司機大佬》中扮演細細一角，紅遍中港兩地，這亦是他的代表作。93年，榮獲「廣州最受歡迎香港男藝員獎」。96年，一個偶然的機會，與台灣製作人聊天，他們發覺他的國語不錯，邀他到台灣主持《娛樂大滿貫》節目等，當時還沒有香港藝人在台灣主持綜藝節目。2016年無線電視劇：《火線下的江湖大老》的「沙哥」，《愛‧回家》的「招偉」，再次令大眾喜愛這個三棲藝員。

趣聞趣事

有一年，與梅艷芳等人到日本演出，由香港著名音樂經紀人陳淑芬帶隊，調皮的「小虎隊」玩捉迷藏，竟然跨出酒店窗外，剛巧遇到陳淑芬經過他們的房間，頓時把她嚇壞，她卻馬上和顏悅色地說：「你們玩得真開心，進來一下好嗎？」當他們回到房間，她立即嚴厲地說：「太不像話，實在太危險，再不能有下次。」 三個小調皮只好低頭認錯。

尋找自我

人生感到迷茫，找不到自我。胡渭康15歲進入娛樂圈，沒有完成高中課程，錯過許多同年人所經歷的歲月。為尋找自我，他毅然離開土生士長的香港遠赴英國，重返校園，繼續進修，領略歐洲文化。完成學業後，嘗試做生意，由於英國稅率問題，生意未如理想。最後，他決定寄出人生第一份個人簡歷給Giorgio Armani時裝店，結果被錄用當上售貨員，由於工作出色，七個月升做Senior，後來被Dior挖角。那段經歷是他人生中最快樂的日子之一。2009年，由於養父母患上腦退化症，他重返香港。

遇見伯樂

2009年，他回流香港，遇見大名娛樂公司老闆林建名和總監Tom Chiu，他們知道他要自資出唱片，誠邀他簽約大名娛樂公司並為他推出兩隻個人大碟《唇愛》和《Keep Going》，其中《Keep Going》裡的多首經典兒歌如：《黃金戰士》、《小小朋友仔》、《電子神童》和《怪物小王子》這些歌曾陪伴我們一起成長。唱片反應相當好，從此他重返娛樂圈。

愛‧回家

二百集的香港無線短劇《愛‧回家》在觀眾的一片稱讚聲中劃下完美的句號，當天劇組人員一起食飯看大結局。《八時入席》劇組自行舉辦「TVI頒獎禮」，所有員工人人有獎，而胡渭康獲「最佳全能藝人獎」。劇集描述一間伏虎藏龍的電視台，刻劃娛樂圈內不同階層人物的內心世界，而當中許多角色令人回味無窮。胡渭康成功打造「招偉」一角，無論戲裡戲外都有胡渭康的影子，他不計較錢有多少，地位有多高，敬業樂業。他坦言：戲如人生，人生如戲，當失意時，不要放棄，繼續努力，一定會有工作機會。他與《愛‧回家》年青的劇組成員結下不解情緣，他們放工後，經常一起自拍短片如：《後花園的小太監》等放上網，希望在忙碌的生活中，帶多點快樂給觀眾。

2012年，是他出道三十年後的第一個演唱會，《胡渭康你的回憶演唱會》。今年踏入三十五年，希望有機會開個人演唱會，繼續登台、出唱片、做節目和拍劇。對於圈外人來說，藝人的生活神秘莫測，他笑言：他跟常人一樣生活，只不過他的生活在水銀燈下渡過。知福積福，三餐溫飽是他的口頭禪。很幸運找到一份自己所喜歡寓工作於娛樂的工作，一份可以免費遊歷全世界超過三分之二國家的工作，他喜歡唱歌，享受觀眾即時的迴響，歡眾的掌聲是他最大的鼓勵。希望胡渭康的事業一帆風順，再臨西城為粉絲獻唱。