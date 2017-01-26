中國經濟成長26年來最差 特朗普恐帶來難以預測的2017

中國國家統計局近日公布2016的經濟成長率為6.7%，創下1/4世紀以來的新低。經濟學家警告，隨著特朗普就任帶來的全新美國外交與經濟政策，將會為中美關係帶來難以預測的影響，而中國本身舉債刺激經濟的政策也僅是飲鴆止渴。若未採取改革手段，中國的負債問題將會不斷惡化。

達標，但也是26年來最差紀錄

6.7%的經濟成長率雖然達到中國政府目標（6.5%-7%），但也是1990年以來的新低。不過在全年數據中第4季略為回升、達到6.8%，這也是世界第二大經濟體近2年來第一次，全年經濟成長率呈現「微笑曲線」，超過經濟學家原先預測的6.7%。

在這優秀的經濟表現背後，其實是由銀行放款、政府大量的基礎建設投資、以及房地產熱潮所支撐，中國的經濟體質事實上並不健全。在難測的全球經濟變遷之下，若中國政府繼續介入給予刺激，很可能反而造成中國負債的惡化。

硬擠出來的成長數據，可能帶來更高風險

瑞士信貸私人銀行高級顧問陶冬在港媒《經濟通》撰文表示：「中國經濟為了維持一定的增長速度，經濟槓桿越壓越高，金融在經濟中的佔比迅速上升，甚至遠遠超過了發達國家的水平。從地方政府到國有企業，從開發商到金融機構，資金借貸比率十分高，中間還有許多灰色地帶、違規行為。近期的房地產熱，還將高槓桿傾向傳染給了部分買房人。高槓桿永遠是一個金融風險，在資金成本突升的時候其風險度更被放大。」

法國興業銀行（Société Générale）經濟學者姚煒（Yao Wei）也指出：「在又一年迅速而輕率的利率調漲之後，我們估計，中國的非金融負債將會趨近GDP的270%—這個數字在2015年底已達250%。如果北京想要讓GDP超過6.5%，我們可以預期，2019年底，負債將會直接達到GDP的300%。」

黑天鵝到處飛 中國經濟處境難

在美國政府大換血、歐盟各國大選將至、英國脫歐協商、美國利率上漲的影響下，2017年的全球經濟前景尤其不穩定。在這樣的環境之下，中國試圖掙脫過去對製造業與出口經濟的依賴，卻可能變得對任何全球貿易的減速都感到特別敏感。

舉例來說，目前全球投資人都在觀望，特朗普在上任後究竟會如何制定對中政策。有些人擔心，特朗普在上任前便曾揚言「將工作機會帶回美國」，若他真的採取此種保護政策的立場，恐怕會激起一場貿易戰爭。

衝著中國來 特朗普帶來新變數

除此之外，特朗普亦屢次將矛頭直接對準中國。他不僅稱中國為「匯率操縱國」，批評中國政府長期壓抑人民幣幣值，只為了提高中國製造產品在國際市場上的競爭力，還因此揚言將會針對中國進口產品施以懲罰性關稅。

在衰弱的全球經濟之中，中國是一關鍵推力，因此它與新任美國總統的關係，便成了經濟觀察家的關注焦點。美林證券（Bank of America Merrill Lynch）經濟學者們在20日致信客戶時便表示，他們預測2017年最大的全球經濟風險就在「日益緊繃的中美貿易緊張關係」。

訴諸改革，或寄予特朗普的善意？

華威商學院（Warwick Business School）教授米拉希（Kamel Mellahi）對中國給出建議：「中國的決策者需要推動一些困難的結構性改革。即便這在長短期可能都會造成經濟成長趨緩，但如此才能改善根本問題，保證一個更穩定強健的經濟體質。在這些問題中，首推與日俱增的負債問題，最大的未知數仍是在於中美之間恐將展開的貿易戰爭。目前政治上一來一往的明顯敵意，無疑對中美的貿易關係造成影響。」

對於新中美關係，中國國家統計局局長寧吉喆倒是樂觀表示：「我相信特朗普總統就職後，會從中美兩國互利共贏的角度考慮問題，發展中美兩國長期以來已經形成的大國之間的合作關係，我對此抱有希望。對GDP 有什麼影響，兩國的GDP 都會越來越大，因為特朗普當選總統也提出要增加美國的GDP ，我國會繼續保持中高速增