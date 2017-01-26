來自貴州媽媽的味道：Qian Noodles

By Vicky

每當提起米粉，相信身在異國他鄉的我們都會想到用越南的 Pho 來解饞，當然也會有像小編一樣無數次在半夜悄悄地打開yelp查找有沒有跟國內一樣地道的小店，打算第二天早早的前去品嘗。西雅圖的雨季逐漸到來，此時如果有一碗熱乎乎的米粉端在小編面前，那簡直要幸福到飛起來啦！然而今天，真的有這樣一家具有貴州特色的小店出現了，它的名字叫 Qian Noodles 。

初冬的西雅圖時陰時晴，搞得小編急需要新鮮又刺激的食物來安慰一下自己跟天氣一樣變幻的心情，這期的試吃我們就光顧了這家名為黔的貴州小吃店。剛進店裡就被店內的裝修風格深深的吸引住了，錦繡黔城，用這四個字形容這家店再不為過。店內的每一個細小的擺設都能體現出店主的用心。在與店主進行了簡單的寒暄過後，小編已經迫不及待的一次又一次的往後廚瞟。店主仿佛看穿了小編的心思，耐心的為在坐的食客介紹每一款米粉的特色後便叮囑後廚上菜。

在等候的過程中，店主給我們講解了當初開店的初衷。店主也曾是一名留學生，在讀書期間非常想念家鄉的美食，想念媽媽的味道。 他時常在想：「為什麼在西雅圖這麼繁華的城市卻找不到一家地道的中國米粉店呢？」 然而畢業後這個想法越來越強烈，於是決定把這一想法付之於行動中。兩三個月下來，奔忙在為了開店的各種各樣繁瑣的手續中，這家米粉店終於可以開張了。 店主一邊講述自己與這家店的故事，一邊臉上流露出欣慰的神情。「我們米粉店的食材都是我親自挑選的，還有很多是從貴州不遠萬里背到這邊來的。比如大家現在喝的茶是貴州當地有名的遵義紅茶」，沒有去過貴州的小編覺得非常幸運可以品嘗到當地的茶葉，簡簡單單的一杯茶都有著千里迢迢的故事。為了不辜負店主的用心，小編趕緊多喝了幾口，遵義紅茶香醇可口，喝完之後唇齒留香。

不一會兒的功夫，我們的小吃都上齊了，大家開始逐個品嘗。店裡的小吃琳琅滿目，選擇困難症的小編尷尬了，只能拜託店主耐心的逐一介紹。鎮店之寶—小米渣，這款深受大家喜愛的甜品據說製作工序可是相當之複雜。店主說在他留學期間，每次媽媽做這道甜品都會被同 學在第一時間吃光。小米渣甜而不膩，吃了一口就停不下來。另外一個具有媽媽味道的小吃那就要屬香辣脆了，看著店主誇讚媽媽的廚藝，臉上流露出幸福的神情。玫瑰甜酒釀，古樸的餐具上飄著玫瑰花瓣，頓時激起了小編的少女情懷，當店主說女生喝這個特別好的時候，在坐的女生們不由得多喝了幾口。這家店的甜酒釀味道剛剛好，覺得喝過之後說話都會有玫瑰花的味道哦。

終於到了期盼已久的米粉環節，小編點了一份非常有貴州特色的米粉，名為—軟哨米粉。請原諒小編從來沒有去過貴州遊玩所以也不知道軟哨是什麼，帶著好奇心吃了第一口之後決定說什麼也要去一次貴 州。軟哨米粉相當的柔軟，湯汁也極其濃郁。但是吃到一半的時候還是吃不出軟哨到底是什麼，於是決定不再給自己憋出內傷，於是向店主討教什麼是「軟哨」。店主耐心地回答：「軟哨是豬肉，是漢族傳統的小吃。用五花肉去皮醃制後再油炸而成的。湯汁也是用骨湯慢火熬制的。」 聽到這裡，小編頓時體會到了店主對於這樣一碗米粉的用心。「如果你喜歡辣的話可以試試我們的辣椒，也是我們獨家秘方自製的。」店主補充道。在國外能吃到這樣一碗洋溢著家的味道的米粉，真的是非常感動。

辣雞米粉據說也是相當不錯的，喜歡辣一點的重口味的同學可以嘗試一下這款辣雞米粉，不過聽說真的很辣哦。還有無肉不歡的肉食愛好者的福音—大骨粉，店主毫不吝嗇的搭配大塊豬骨，讓客人享受到大口吃肉，大口嗦粉的樂趣。還有招牌特色—福州番薯丸，丸子表面光滑「Q彈」，咬下去發現這個丸子不簡單，裡面包裹著肉和木耳，相當的有層次，每咬一口下去都會有驚喜。 另外喜歡吃羊肉的同學可以試試店裡的另一大招牌粉 — 帶皮羊肉粉，試吃粉絲對這碗粉讚不絕口，羊肉完全不膩，湯底也鮮香。

最後，絲娃娃登場了。店主教科書般的演示大家如何吃這道有名的傳統小吃。為什麼叫絲娃娃？「因為用薄餅把這些蔬菜包在一起，包法跟嬰兒被包裹在繈褓中是一樣的。」店主說。食客可以選擇自己喜歡的蔬菜用薄餅包起來再澆上酸辣的醬汁就變成美味的絲娃娃，而黔家的絲娃娃酸辣爽口，經濟又實惠。小編相信，在這綿綿細雨的季節，黔家米粉一定是一個會給你帶來絲絲暖意的餐廳。

Seattle GPS 試吃團點評



店鋪資訊

Qian Noodles

Washington, Seattle, Aurora Ave N, WA 98133

(206) 366-4656