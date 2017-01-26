供應創十七年新低 美國成屋銷售跌落近十年高位

在連續兩個月創新高後，美聯儲加息當月——去年12月美國成屋銷售量自去年9月以來首度下滑，當月房屋供應創最低記錄。分析人士預計，按揭貸款利率在聯儲加息後還會走高，加之供應有限、房價上漲，今年房屋銷售增長將承壓。

華爾街見聞實時新聞援引全美地産經紀商協會（NAR）公布數據稱：

美國2016年12月成屋銷售總數年化549萬戶，預期551萬戶，前值561萬戶修正爲565萬戶。

美國12月成屋銷售總數年化戶數環比下降2.8%，爲六個月來最大降幅，預期下降1.8%，前值由增長0.7%修正爲增長1.4%。

美國2016年成屋銷售545萬戶，創2006年以來年度銷售戶數最高記錄。

去年11月特朗普當選後，市場預計特朗普政府將放鬆監管，令消費與商業領域充滿樂觀情緒，加之就業持續增長，爲成屋在銷售淡季銷售提供了穩步支撑。去年10月和11月，美國成屋銷售總戶數分別創九年半和將近十年新高。

而去年12月數據顯示，美國房屋供應吃緊和房價漲勢明顯影響銷售業績。12月房屋供應量爲NAR1999年有記錄以來最低水平。當月美國房價中位值同比上漲4%，爲連續第58個月上漲。

考慮到特朗普當選後美國按揭貸款利率明顯回漲，30年固定按揭貸款利率一個月內漲0.76個百分點，在美聯儲加息後按揭貸款利率料將進一步回升、國內房價還在上漲，加之供應有限，分析人士預計今年美國房屋銷售增勢將有所回落。