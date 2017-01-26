兩岸情勢比扁政府時還緊張？ 蘇起：因國民黨無法制衡民進黨

台北經營管理研究院24日舉辦「2017中國大陸變化與台灣對策論壇」，台北論壇基金會董事長蘇起在專題演講時表示，目前兩岸情勢緊張，擦槍走火的機會比前總統陳水扁時期還要高，且國民黨現在力量衰弱，無法制衡民進黨，因此中共對台灣的期待會變少。

24日上午舉行的「2017中國大陸變化與台灣對策論壇」由陳明璋主持，與會者包括前國安會秘書長蘇起、亞太和平研究基金會董事長許信良、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山、前陸委會主委、台大國發所教授陳明通、陸委會諮詢委員張五岳等人

蘇起表示，很多人關心蔡英文會不會講九二共識，但他認為九二共識、一中各表都是信任後才有的東西，所以名詞不會重要到那個地步。蘇起強調，中國國民黨與中國共產黨之間雖有九二共識為橋梁，但重點是雙方從2000年到2005年花了5年時間慢慢建立互信，如今民主進步黨與中共沒有溝通橋梁，背後反映的問題是因為缺乏互信。

就兩岸情勢的問題，蘇起表示，阿扁時期，雖然有正名運動，但那時候國民黨還有力量，所以中國大陸不怎麼擔心台灣。但現在，因為國民黨勢不如前，而蔡英文也不對北京有所說明，大陸對台灣的期待會變少，並往絕望的方向走，因此現在兩岸狀況比阿扁時期緊繃。

關於美中關係和朝鮮情勢的問題，蘇起表示，經貿戰會是實的，但大陸不會讓步，會直接面對，且隨著川普鷹派內閣越見清晰，至於川普試圖挑戰一中，這件事可實可虛，還需要觀察；北韓2016年核武發展遠超過去8年，發動核武攻擊只要30分鐘，又有洲際飛彈可直接打美國，美國有緊迫感，北韓領導人金正恩有危機感，若兩韓開戰，勢必會走向統一，將牽動美中關係，而也間接會衝擊到日本和台灣。